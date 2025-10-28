OJT Pančevo naložilo identifikaciju osoba koje su ukrale kutiju sa humanitarnom pomoći

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, povodom objavljenog snimka dana na jednom pančevačkom sajtu 27. oktobra, a koji su preuzele razne društvene mreže i na kojem se jasno vidi da je jedna neidentifikovana mlađa ženska osoba ušla u menjačnicu u Pančevu, dok je druga čekala na vratima i na drzak način oduzela providnu kutiju u kojoj se nalazio novac sa pulta menjačnice, a koji se skupljao u svrhu humanitarne pomoći za teško obolelo dete od leukemije, formiralo je predmet i hitno naložilo policijskoj upravi Pančevo da identifikuju dve ženske osobe koje su kritičnom prilikom oduzele kutiju sa oznakom humanitarne pomoći i nakon toga podnošenje krivične prijave nadležnom tužilaštvu, saopštilo je OJT Pančevo.

(ePančevo)