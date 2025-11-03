Diskontni lanac Pepco: Povlači se ovaj proizvod sa srpskog tržišta, svi ga imamo u kući

Diskontni lanac Pepco obavestio je potrošače o povlačenju dve šolje sa mermernim dezenom sa tržišta Srbije.

Kako je navedeno na sajtu, Pepco je sa tržišta Srbije povukao dve šolje sa mermernim dezenom „zbog neispunjavanja bezbednosnih standarda“, a u pitanju su:

Svi proizvodi poreklom su iz Poljske, a njihov uvoznik je Pepco Beograd,prenosi Bizportal.

– Proizvodi nisu u skladu sa zahtevima Pravilnika o uslovima zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu staviti na tržište zbog migracije boje u simulantnu tečnost i ljuštenja boje – saopštila je kompanija.

Iz Pepca pozivaju potrošače da vrate ove proizvode u najbližu Pepco prodavnicu, piše B92.

– Molimo Vas da vratite navedene proizvode i dobićete puni iznos za svoju kupovinu. Povrat se može izvršiti u bilo kojoj Pepco prodavnici – naveli su.

(Bizportal)