Užas u Tuzli: 11 štićenika poginulo u požaru u Domu penzionera

U požaru koji je izbio u utorak oko 20.50 časova na sedmom spratu zgrade Doma penzionera Tuzla, gde su bile smeštene nepokretne osobe, poginulo je 11 stanovnika doma. Više od 30 osoba je povređeno. Od hospitalizovanih osoba, 4 stanovnika Doma su na mehaničkoj ventilaciji, a među hospitalizovanima je 5 vatrogasaca i 3 policajca. Svima se pruža medicinska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Nadležne institucije provode istragu o uzrocima požara. Istraga će utvrditi tačan uzrok požara.

Direktor Domu penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović podneo je ostavku. Bakalović je naveo da ostavku podnosi iz moralnih razloga, te izrazio duboko žaljenje zbog tragedije koja je pogodila štićenike i njihove porodice.

„Prema poslednjim informacijama, u požaru u Domu penzionera Tuzla poginulo je 11 stanovnika Doma, dok je 30 osoba hospitalizovano u Domu javnog zdravlja Tuzla, dok je broj povređenih koji su se do sada javili radi neophodne medicinske pomoći veći. Od hospitalizovanih osoba, 4 stanovnika Doma su na mehaničkoj ventilaciji, a među hospitalizovanima je 5 vatrogasaca i 3 policajca.“

Prema uputstvima kantonalnog tužioca KTTK-a, koji vodi istragu, u radu tima za uviđaj na licu mesta, koji čine istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Tuzla i Inspektorata za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Tuzla, biće uključeni stručnjaci – stručnjaci odgovarajuće struke“, rekla je portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Tuzla, Adnana Sprečić.

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio je da Vlada Republike Srpske stoji na raspolaganju građanima Tuzle za bilo koju vrstu pomoći nakon tragedije u Domu penzionera. “Osećamo bol i uvek smo spremni da pomognemo. Porodicama najiskrenije saučešće”, napisao je Minić na društvenoj mreži “X”.

Operativni centar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Tuzla je oko 20:50 časova putem dežurne službe PS Centar obavešten da je izbio požar u zgradi Doma penzionera Tuzla. Na lice mesta izašle su ekipe Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i ugasile požar, kao i službenici hitne pomoći i policije.

Policijske patrole PS Centar, PS Istok, PS Zapad, tim za brze intervencije Jedinice za specijalnu podršku UP Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Tuzla, vatrogasci PVJ Tuzla, ŠMP od… Zdravstveni centar Tuzla odmah je upućen na lice mesta kako bi evakuisao korisnike Doma penzionera.

Vatrogasci su, uz pomoć kolega iz Srebrenika i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz Tuzle i Gornje Tuzle, uspeli da lokalizuju požar nakon višečasovne intervencije. U akciji su učestvovali i policajci, ekipe Hitne pomoći Tuzlane i medicinsko osoblje zdravstvenih domova iz Lukavca, Srebrenika i Kalesije.

(Tip.ba)