VJT: Policajac pucao na devojku (24) koja ga je napala nožem u PS Savski venac

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je dežurni javni tužilac obavio uviđaj na licu mesta u Policijskoj stanici Savski venac gde je noćas oko četiri časa 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem da liši života policijskog službenika V. V., koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

VJT: Policajac pucao na devojku koja ga je napala nožem u PS Savski venac

„Osumnjičena je hospitalizovana na Vojno-medicinskoj akademiji radi operacije, nakon čega će joj biti određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Ubistvo u pokušaju“, navode iz tužilaštva.

Dodaje se da se sumnja se da je oko četiri časa M. A. došla do ulaza PS Savski venac i počela raspravu sa policijskim službenikom V.V. tražeći da „policija ide u Ćacilend“.

„Videvši da devojka ima nož kod sebe, policijski službenik je zatražio podršku, a kada su došli iz dežurne, on je sa palicom krenuo ka M. A., koja je pokušala da ga ubode nožem. V. V. se on izmakao i istrčao iz stanice. Međutim, M. A. je krenula za njim sa nožem u ruci, nakon čega je policijski službenik izvadio službeni pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su policijskom službeniku V. V. u zdravstvenoj ustanovi konstatovane lake telesne povrede i on je otpušten iz zdravstvene ustanove.

„M. A. su konstatovane teške telesne povrede u vidi prostrelne rane natkolenice i biće podvrgnuta operativnom zahvatu. Nakon obavljenih provera utvrđeno je da je M. A. u Republiku Srbiju ušla 29. septembra 2025. godine i da nema prijavljeno boravište“, ističe se u saopštenju.

Iz Višeg javnog tužilaštva ističu da prvi rezultati uviđaja ukazuju da je policijski službenik u svemu postupao u skladu sa zakonom.

(Pančevac/RTS/VJT)