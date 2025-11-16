Policija izvukla telo iz Dunava: Prolaznici primetili da nešto pluta

Telo nepoznatog muškarca izvučno je danas u iz Dunava u naselju Ritopek, nakon što su ga prolaznici primetili kako pluta i odmah pozvali policiju.

Ekipa policije i nadležnih službi odmah su stigle na lice mesta i započele proceduru izvlačenja tela iz vode.

Kod muškarca su pronađena lična dokumenta, ali ona za sada ne mogu biti uzeta kao definitivna potvrda identiteta.

Prolaznici su primetili kako nešto pluta rekom i odmah su obavestili policiju, koja je dolaskom na lice mesta utvrdila da se radi o telu muškarca – ispričaao je za Telegraf.rs izvor blizak istrazi.

O događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo da telo nesrećnog čoveka bude poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu koja treba da utvrdi tačan uzrok smrti, ali i pruži preciznu identifikaciju muškarca.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, kao i pod kojim okolnostima je nesrećni čovek završio u reci, je u toku.

(Objektiv)