Ratel objavio: Pričamo mobilnim 7 minuta dnevno

Broj pretplatnika fiksne telefonije i obim ostvarenog saobraćaja u trećem kvartalu opali su u odnosu na prethodni period, dok je u mobilnoj telefoniji zabeležen blagi rast korisnika, uz manji pad govornog saobraćaja i povećanje SMS komunikacije, saopštilo je Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel).

Prema objavljenim podacima, u fiksnoj telefoniji je oko 2,15 miliona pretplatnika ostvarilo približno 250 miliona minuta razgovora, što odgovara proseku od 1,3 minuta dnevno po korisniku. Struktura korisnika ostala je stabilna – privatni pretplatnici i dalje čine 86 odsto ukupnog broja.

U ukupnom saobraćaju ubedljivo dominiraju nacionalni pozivi, koji učestvuju sa 94 odsto. Najveći deo odlaznih poziva iz fiksne mreže bio je upućen ka drugim fiksnim mrežama, dok su u međunarodnoj komunikaciji preovladavali dolazni pozivi.

Rast je zabeležen u mobilnoj telefoniji, gde je oko 7,97 miliona aktivnih korisnika ostvarilo približno 5,1 milijardu minuta razgovora u domaćem i međunarodnom saobraćaju i poslalo oko 0,82 milijarde SMS poruka. U proseku, jedan korisnik dnevno je razgovarao oko sedam minuta i poslao 1,1 SMS poruku.

Broj postpejd pretplatnika u trećem kvartalu iznosio je 5,37 miliona, od čega je privatnih bilo 4,07 miliona, a poslovnih 1,30 miliona. Broj pripejd korisnika dostigao je 2,6 miliona.

(Pančevac/Objektiv)