PU Pančevo: Četvoro povređeno kod Stratišta
21:47
23.11.2025
Na državnom putu II A reda broj 131 Čenta-Opovo-Pančevo, kod Stratišta oko 19.15 došlo je do saobraćajne nezgode.
Do saobraćajne nezgode, najverovatnije, došlo je tako što je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu nad vozilom i vozilo je sletelo sa puta.
Prema prvim saznanjima, u nezgodi su povređene četiri osobe koje su prevežena u bolnicu nisu životno ugrožene. Na mesto događaja upućena je patrola saobraćajne policije radi vršenja uviđaja, za RTV Pančevo potvrdio je Željko Grujić, portparol PU Pančevo.
U toku je naizmenično propuštanje saobraćaja. Iz PU Pančevo apeluju na vozače da prilagode svoju brzinu kretanja stanju puta i uslovima saobracaja.
