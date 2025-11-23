PU Pančevo: Četvoro povređeno kod Stratišta

Na državnom putu II A reda broj 131 Čenta-Opovo-Pančevo, kod Stratišta oko 19.15 došlo je do saobraćajne nezgode.

Do saobraćajne nezgode, najverovatnije, došlo je tako što je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu nad vozilom i vozilo je sletelo sa puta.

Prema prvim saznanjima, u nezgodi su povređene četiri osobe koje su prevežena u bolnicu nisu životno ugrožene. Na mesto događaja upućena je patrola saobraćajne policije radi vršenja uviđaja, za RTV Pančevo potvrdio je Željko Grujić, portparol PU Pančevo.

U toku je naizmenično propuštanje saobraćaja. Iz PU Pančevo apeluju na vozače da prilagode svoju brzinu kretanja stanju puta i uslovima saobracaja.