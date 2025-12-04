Ministar Selaković posle saslušanja: Došao sam i dao iskaz

Ministar kulture Nikola Selaković došao je nešto pre 17 sati u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) na saslušanje, u slučaju „Generalštab“. Selaković se obratio medijima nakon saslušanja, a njegov advokat Vladimir Đukanović rekao je da ne može mnogo da govori jer je istraga u toku.

„Ja mislim da sam prethodnih dana govorio ozbiljno o tome. Večeras sam došao, dao iskaz pokazao i dokazao da je reč o blokaderskoj udruženoj kriminalnoj bandi koja je uzurpirala deo države da u okviru tog poduhvata pokušavaju da na nezakonit i nelegalan način, a krijući se iza nadležnosti koje im je dao zakon, da ruše vlast. Oni nisu samo organizovana kriminalna grupa, već i autoimuno oboljenje ove države. Umesto da štite prava i sloboda građana oni razaraju srpsko društvo. Zašto se to radi – iz jasnog zaloga da se oduzme i obesmisli demokratija u Srbiji, da građani ne mogu da odlučuju na izborima, već da se iz potpuno otuđenih centara moći određuje državi i građanima šta smeju da rade i s kim da imaju prijateljstva. Nisam ja cilj, nego Aleksandar Vučić“, rekao je Selaković.

Podsetimo, Selakoviću je poziv za saslušanje uručen juče ujutru, kada je takođe došao u JTOK.

Selaković je i u utorak nešto pre 16 časova došao u tužilaštvo, ali mu je tada rečeno da tužioci nisu u zgradi zbog isteka radnog vremena.

On je u utorak stigao pred JTOK, navodeći da je došao čim je čuo vest da je JTOK saopštilo da je izdalo naredbu MUP SBPOK da se, kako je navedeno, „osumnjičeni ministar kulture Nikola Selaković dovede na saslušanje“, imajući u vidu da su za to ispunjeni zakonski uslovi, jer, kako je navedeno, 28. novembra 2025. godine nije došao na zakazano saslušanje, a izostanak nije opravdao.

Goran Vasić je pred tužiocem u maju 2025. priznao da je falsifikovao dokumentaciju na osnovu koje je Vlada Srbije donela Odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba i obrisala ga iz registra kulturnih dobara.

(RTS/Blic)