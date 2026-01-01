Dva dečaka sa povredama lica i očiju od petardi primljena na očnu kliniku

Dva dečaka od 13 godina primljena na Kliniku za očne bolesti nakon povreda od petardi u toku novogodišnje noći. Ukupno 160 povređenih, od čega 20 od pirotehničkih sredstava.

U Centru za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije kažu da su noćas imali pune ruke posla, mnogo poziva, a bilo je i teških povređivanja – najčešće zbog pirotehničkih sredstava.

Glavni dežurni hirurg VMA, prof. dr Boško Milev, rekao je da je tokom noći zbrinuto više od 160 povređenih.

„Ono što bih izdvojio jeste više od 20 povreda zadobijenih od eksplozivnih naprava, poput petardi i topovskih udara. Među njima su i dva dečaka od 13 godina, koji su primljeni u Kliniku za očne bolesti zbog povreda lica i očiju izazvanih petardama“, naveo je Milev.

Prema njegovim rečima, ostale povrede spadaju u teške telesne povrede i obuhvataju povrede šaka i amputacije prstiju, a sve su posledica eksplozivnih naprava.

(RTS)