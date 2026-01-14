Šef iranskog pravosuđa o pogubljenju demonstranata: Moramo biti brzi

Iran kreće sa pogubljenjima demonstranata uprkos pretnji Trampa da će Amerika preduzeti „veoma snažnu akciju“ ukoliko se to dogodi.

Oni koji su odsecali glave ljudima ili spaljivali ljude na ulicama treba da budu krivično gonjeni i kažnjeni što je pre moguće, rekao je šef iranskog pravosuđa Golam-Hosein Mohseni-Edžei.

Mohseni-Edžei je prošle nedelje rekao da neće biti popusta za one koji pomažu „neprijatelju“ protiv iranske vlade.

„Ako neko nekoga zapali, odseče nečiju glavu, onda moramo brzo da obavimo svoj posao“, rekao je Mohseni-Edžei tokom posete zatvoru u kojem se drže demonstranti, javila je državna televizija.

Takođe je citiran da je rekao da suđenja treba da se održavaju javno. Rekao je da je proveo nekoliko sati u teheranskom zatvoru kako bi se upoznao sa slučajevima. Mohseni-Edžei je rekao da postupci moraju biti brzi.

„Ako želimo da uradimo neki posao, moramo to da uradimo sada. Ako želimo nešto da uradimo, moramo to da uradimo brzo“, rekao je.

Dodao je da bi odlaganje postupaka smanjilo njihov efekat:

– Ako se zakasni, dva meseca, tri meseca kasnije, to nema isti efekat. Ako želimo nešto da uradimo, moramo to da uradimo brzo – dodao je.

🇮🇷 𝐈𝐑𝐀𝐍 🇮🇷

Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam-Hossein Mohsani-Azaei, a déclaré ce matin que l’Iran s’efforçait d’organiser des procès publics pour les responsables des émeutes survenues lors des manifestations, et que la priorité serait donnée à la poursuite des… pic.twitter.com/x1umKTjnAs — Beau Gosse Prétentieux_Backup (@BoGossPrebackup) January 14, 2026

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Iranu „veoma snažnom akcijom“ u koliko započne pogubljenja učesnika antivladinih demonstracija.

Broj ubijenih u protestima koji traju od 28. decembra raste, a šef Bele kuće je juče Irancima poručio da „pomoć stiže“, ne precizirajući da li misli na vojnu intervenciju.

Rojters prenosi da je Iran upozorio obližnje zemlje da će izvršiti vazdušne udare na američke baze koje se nalaze u tim državama u znak odmazde na bilo kakve napade SAD.

Britanska agencija navodi da je to kazao visoki iranski zvaničnik.

– Teheran je poručio zemljama u regionu, od Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata do Turske, da će američke baze u tim zemljama biti napadnute ukoliko SAD udare na ciljeve u Iranu – rekao je neimenovani zvaničnik.

On je dodao da je iz Irana „od tih zemalja zatraženo da spreči napad Vašingtona na Iran“.

Iranska agencija IRNA prenosi da je Saeid Iravani, ambasador pri Ujedinjenim nacijama, poslao pismo generalnom sekretaru Antoniju Guterešu u kojem Trampa optužuje da „podstiče nasilje“ u Iranu.

Iravani u pismu navodi da Trampovi komentari izazivaju političku nestabilnost i ugrožavaju bezbednost, kršeći tako Povelju UN.

Kina je poručila da se protivi bilo kakvoj mogućoj intervenciji američkog predsednika u Iranu, prenosi Skaj njuz.

Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu je saopštilo da ne odobrava korišćenje pretnji silom u međunarodnim odnosima nakon što je Donald Tramp obećao „veoma snažnu akciju“ ukoliko iranske krenu sa pogubljenima demonstranata.

Iranska vojska je trenutno borbeno mnogo spremnija i koordinisanija nego što je bila pre oružanog sukoba sa Izraelom u junu 2025. godine, izjavio je vrhovni komandant iranskih oružanih snaga general-major Amir Hatami.

„Iranske oružane snage su sada znatno spremnije za borbu nego pre ‘Dvanaestodnevnog rata’, koji je bio jedinstveno iskustvo za iransku vojsku i doprineo je razvoju vojnih sposobnosti, obuci trupa i koordinaciji između pojedinačnih jedinica“, rekao je Hatami, preneo je portal „Bagdad tudej“.

(Pančevac/Agencije)