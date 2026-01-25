Torcida napala Delije u sačekuši u Tuzli: 18 povređenih, privedene 93 osobe

Nakon tuče navijača beogradske Crvene zvezde i navijačke grupe Torcida iz Hrvatske na Međunarodnom aerodromu Tuzla, u Univerzitetski klinički centar u ovom gradu javilo se 18 povređenih, od kojih je jedno lice zadržano na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Pacijent je hospitalizovan u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzija tela.

Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiji glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju i Klinici za neurohirurgiju i, nakon ukazane medicinske pomoći, otpušteni su na kućno lečenje.

Policija je privela 93 navijača, a utvrđeno je da nijedan učesnik u tuči nije sa područja Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz MUP-a tog kantona.

Dodaju da je policiji sinoć u 21.55 časova prijavljeno da je došlo do tuče ispred ulaza u Međunarodni aerodrom „Dubrave“ u Tuzli.

Bosanski mediji navode da su navijači Crvene zvezde sinoć napadnuti u blizini Međunarodnog aerodroma u Tuzli gdje im je napravljena sačekuša. Delije su sletele na tuzlanski aerodrom i nakon toga su krenuli dalje, a onda se dogodio napad u kojem je polupano i nekoliko automobila.

Teške telesne povrede konstatovane su u Klinici za ortopediju Nikoli Kalamandu (1983.) iz Teslića, Davidu Rikiću (2005.) iz Petrova i Zdravku Dujiću (2000.) iz Prijedora. Lakše telesne poverede zadobili su Miloš Adžić (2004.) iz Banje Luke, Velimir Mihajlović (1990.) iz Banje Luke, Ognjen Kecman (2003.) iz Prijedora, Ognjen Filipović (1996.) iz Banje Luke, Marko Žarić (1996.) iz Bijeljine, Zdravko Dujić (2000.) iz Prijedora, Gliša Manojlović (2005.) iz Doboja, Nikola Drinić (1992.) iz Laktaša, Đorđe Stević (1999.) iz Banje Luke, Damajan Kapetanović (2005.) iz Bijeljine, Marko Zarić (1996.) iz Bijeljine, Roko Kalešić (2004.) iz Pule, Tomislav Kustura (1986.) iz Splita, Josip Savić (2006.) iz Međugorja, Marko Primorac (1999.) iz Čitluka, Josip Kustura (1987.) iz Splita, Petar Vukojević (1981.) iz Splita, Kristijan Mariono (2002.) iz Trogira, Duje Perić (1996.) iz Ploča i Alen Barančić (2004.) iz Splita.

Navijači Crvene zvezde su se vraćali sa gostovanja iz Švedske gdje su gostovali ekipi Malmea u okviru Lige Evrope gdje su slavili sa 1:0.

Portal Istraga.ba objavio je imena glavnih aktera ove tučnjave, a kako navode najteže je prošao Stefan Vukšić (2000) iz Prijedora, koji je zadržan na lečenju na Klinicii za anesteziju i reanimaciju. On ima povrede glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzije.

(Pančevac/RTS/Avaz)