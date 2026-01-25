Uhapšeno 11 navijača posle napada Torcide na Delije, devet su državljani Hrvatske
Nakon sinoćnje tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde u Dubravama (Živinice) kod Međunarodnog aerodroma Tuzla, u kojoj je učestvovalo više desetina pripadnika obe navijačke grupe, pripadnici Kantonalne policije Tuzla priveli su više pripadnika Torcide, a po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Privedeni su Josip Kustura, Ivan Beoković, Tomislav Kustura, Marino Kristijan Mikeli, Roko Kalašić, Ivan Vrsalović, Marko Jovanović, Vukasović Petar i Pero Vujčić, svi iz Splita. Također, Roko Kalašić iz Pule, Alen Barunčić iz Vinkovaca i Duje Penić iz Ploča, piše Istraga.ba.
Pored njih, privedeni su i Andrija Jokić iz Brčkog, Marko Primorec iz Mostara i Josip Sivrić iz Mostara. Većini njih biće određen pritvor.
Pripadnici MUP-a TK prethodno su priveli 93 osobe. Policija je utvrdila da je avion sa navijačima FK Crvena zvezda prethodno sleteo na aerodrom, te da je do tuče došlo odmah pošto su napustili prostor aerodroma gde ih je čekala Torcida. U tuči je povređeno 23 osobe.
Navijači iz Splita i Trogira ušli su u BiH na graničnom prelazu Kamensko. Službenici GP-a su rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče.
Stefan Vukšić (2000) iz Prijedora zadržan je na lečenju na Klinici za anesteziju i reanimaciju.
Teške telesne povrede konstatovane su na Klinici za ortopediju Nikoli Kalamandu (1983) iz Teslića, Davidu Rikiću (2005) iz Petrova i Zdravku Dujiću (2000) iz Prijedora. Lakše povrede zadobili su Miloš Adžić (2004) iz Banjaluke, Velimir Mihajlović (1990) iz Banjaluke, Ognjen Kecman (2003) iz Prijedora, Ognjen Filipović (1996) iz Banjaluke, Marko Žarić (1996) iz Bijeljine, Zdravko Dujić (2000), Gliša Manojlović (2005.) iz Doboja, Nikola Drinić (1992.) iz Laktaša, Đorđe Stević (1999.) iz Banje Luke, Damajan Kapetanović (2005.) iz Bijeljine, Marko Zarić (1996.) iz Bijeljine, Roko Kalešić (2004.) iz Pule, Tomislav Kustura (1986.) iz Splita, Josip Savić (2006.) iz Međugorja, Marko Primorac (1999.) iz Čitluka, Josip Kustura (1987.) iz Splita, Petar Vukojević (1981.) iz Splita, Kristijan Mariono (2002.) iz Trogira, Duje Perić (1996.) iz Ploča i Alen Barančić (2004.) iz Splita.
(Pančevac/Avaz)
