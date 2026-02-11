Spektakularna akcija u Beogradu: Zaplenjeno osam kilograma kokaina, eksploziv i snajper

U akciji Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sinoć su uhapšene tri osobe kod kojih je pronađena i zaplenjena droga, eksploziv i oružje.

Kako tvrdi „Kurir“, zaplenjeno je osam kilograma kokaina.

Tokom pretresa, kod osumnjičenih, policija je pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.

