Spektakularna akcija u Beogradu: Zaplenjeno osam kilograma kokaina, eksploziv i snajper

10:14

11.02.2026

Foto: MUP Srbije

U akciji Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sinoć su uhapšene tri osobe kod kojih je pronađena i zaplenjena droga, eksploziv i oružje.

Kako tvrdi „Kurir“, zaplenjeno je osam kilograma kokaina.

Tokom pretresa, kod osumnjičenih, policija je pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.

(24sedam.rs)

