Spektakularna akcija u Beogradu: Zaplenjeno osam kilograma kokaina, eksploziv i snajper
U akciji Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sinoć su uhapšene tri osobe kod kojih je pronađena i zaplenjena droga, eksploziv i oružje.
Kako tvrdi „Kurir“, zaplenjeno je osam kilograma kokaina.
Tokom pretresa, kod osumnjičenih, policija je pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.
(24sedam.rs)