PU Pančevo: Uhapšen osumnjičeni za krađu u manastiru Vojlovica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su B. Ž. (1960) iz Inđije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je krajem jula prošle godine, tokom služenja liturgije u manastiru Vojlovica, provalio vrata igumanove sobe i otuđio novac u iznosu od 200.000 dinara.

Pretresom kuće u Inđiji koju osumnjičeni koristi, policija je pronašla predmete za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja ovog krivičnog dela.

B. Ž. je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Pančevac)