Detaljan red vožnje i ruta linije 6

Jelena Janković se zahvalila predsedniku Vučiću na pomoći iz Dubaija
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
13:30
07.03.2026
Linija 6 u gradskom prevozu „Pantransporta” saobraća od centra grada, to jest od stajališta „Robna kuća”, zatim pored Bolnice, policije, BIG-a, a zatim preko Strelišta, do Rafinerije. U jednom delu dana autobusi skreću i na Teslu, pored stanice kod kafane „Ljubičevo”. Pošto Strelište pokriva i linija 7, „šestica” tokom popodneva radnim danima ne saobraća.
Razlikuju se i zimski i letnji red vožnje, to jest red vožnje za vreme školske godine i raspusta.
13:30
07.03.2026
13:00
07.03.2026
12:30
07.03.2026
12:30
07.03.2026
11:57
07.03.2026
11:47
06.03.2026
10:53
04.03.2026
18:51
03.03.2026
14:00
03.03.2026
13:39
03.03.2026
AUD
71.11 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
74.01 RSD
CHF
129.45 RSD
EUR
117.39 RSD
GBP
135.07 RSD
SEK
10.96 RSD
USD
101.12 RSD
Radionice pisanja za najkraću proznu formu, koje će voditi Jasmina Topić, dobra su priprema i za nekog od budućih autora „Rukopisa”
10:51
07.03.2026
Dragu osobu obradovaćete i buketom narcisa za 100 dinara a kupovinom korpice na pančevačkoj pijaci možete pomoći i lečenje Mateje i Filipa Gaćeše
08:20
07.03.2026
20:29
06.03.2026
Sanitet ima kompletnu opremu da se pacijentu pruži pomoć u samom vozilu i brzo stigne do zdravstvene ustanove
16:58
06.03.2026