Pančevo

Detaljan red vožnje i ruta linije 6

Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”

13:00

07.03.2026

Foto: Pančevac / N. S.

Linija 6 u gradskom prevozu „Pantransporta” saobraća od centra grada, to jest od stajališta „Robna kuća”, zatim pored Bolnice, policije, BIG-a, a zatim preko Strelišta, do Rafinerije. U jednom delu dana autobusi skreću i na Teslu, pored stanice kod kafane „Ljubičevo”. Pošto Strelište pokriva i linija 7, „šestica” tokom popodneva radnim danima ne saobraća.

Razlikuju se i zimski i letnji red vožnje, to jest red vožnje za vreme školske godine i raspusta.

(Pančevac)

Linija 6: Cenar - Rafinerija Pantransport

