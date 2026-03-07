Detaljan red vožnje i ruta linije 6

Linija 6 u gradskom prevozu „Pantransporta” saobraća od centra grada, to jest od stajališta „Robna kuća”, zatim pored Bolnice, policije, BIG-a, a zatim preko Strelišta, do Rafinerije. U jednom delu dana autobusi skreću i na Teslu, pored stanice kod kafane „Ljubičevo”. Pošto Strelište pokriva i linija 7, „šestica” tokom popodneva radnim danima ne saobraća.

Razlikuju se i zimski i letnji red vožnje, to jest red vožnje za vreme školske godine i raspusta.

(Pančevac)

Detaljan red vožnje i ruta „dvojke”

Detaljan red vožnje – ruta „trojke”

Detaljan red vožnje, ruta gradske linije 4

Red vožnje i ruta gradske linije 5A