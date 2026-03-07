Hajka na predatore: Lukave lije izbegavale metke

Bilo je mnogo promašaja, pa je broj ustreljenih predatora bio manji od očekivanog.

Sekcija dolovačkih lovaca već skoro deceniju i po neguje tradiciju organizovanja hajke na lisicu i šakala, u svom lovnom području.

Razlog je kao i svih prethodnih godina prekomeran broj pomenutih predatora, koji prave veliku štetu kako u lovištu tako i u samom selu.

Prema rečima predsednika Lovačke sekcije Dolovo, Jugoslava Brzovana, u nedavnoj tradicionalnoj akciji učestvovalo je oko 220 lovaca, a pored domaćih, kao i Pančevaca i Kačarevaca, bilo je i kolega iz raznih krajeva zemlje od Vranja i Pirota pa sve do Subotice.

Međutim, ovogodišnja hajka na predatore nije dala očekivane rezultate, pa je i pored dobrih vremenskih uslova, odstreljeno sedam lisica i jedan šakal, dok je prošle godine taj broj bio veći od 20.

– Uprkos tome četrnaesti odstrel predatora u okolini Dolova protekao je u dobrom raspoloženju. Motiv za organiazciju ove akcije bio je pre svega da redukujemo broj lisica i šakala koji su se enormno namnožili i prave štete u lovištu i unutar sela, pa smo to morali da prijavimo i inspekciji. Oni napadaju kokoške i drugu sitnu živinu, a desetkuju nam i fazane i zečeve. Inače, bio je to lep dan koji je počeo zajedničkim doručkom, nakon čega je usledila tročasovna hajka na markiranim mestima od ulaza u Dolovo do Drakšanove morava. Bilo je mnogo promašaja, pa je broj ustreljenih predatora bio manji od očekivanog – navodi Brzovan.

To ipak nije omelo Dolovce i njihove goste da nastave druženje uz zakusku i muziku.

(Pančevac/J. Filipović)

