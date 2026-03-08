Izabran novi vrhovni vođa u Iranu, ime još nije objavljeno

Predstavnik pokrajine Huzestan u tom telu Mohsen Heidari naveo je da je većina članova podržala kandidata koji je ocenjen kao najpogodniji za tu funkciju.

Telo zaduženo za izbor vrhovnog vođe u Iran donelo je odluku o nasledniku na toj funkciji, ali njegovo ime još nije zvanično saopšteno, navode članovi tog tela.

Član Skupštine stručnjaka Ahmad Alamolhoda izjavio je da je glasanje već održano i da je novi vođa izabran, dok će sekretarijat tog tela naknadno objaviti ime izabranog kandidata, prenosi Lorient Today.

U pojedinim izveštajima kao mogući naslednik pominje se Mojtaba Khamenei, sin dugogodišnjeg vrhovnog vođe Ali Khamenei, koji je tu funkciju obavljao od 1989. godine.

Položaj vrhovnog vođe predstavlja najviši politički i verski autoritet u Iranu i ima odlučujuću ulogu u ključnim državnim pitanjima.

(Pančevac)