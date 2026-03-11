Hronika

Izgubio život u nesreći na motoru: Poginuo brat Darka Lazića

19:28

11.03.2026

Printscreen/IN

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

Darkov brat je bio na motoru kada je došlo do udesa u kojem je izgubio život.

Kako saznajemo, saobraćajna nesreća dogodila se u mestu Vladimirci.

Na mestu nesreće je jeziv prizor, automobil je smrskan, a srča svuda po putu. Dragan je bio na motoru koji je završio van puta, dok je automobil, koji je također učestvovao u sudaru, završio u šiblju.

Prema nezvaničnim saznanjima, do nesreće je došlo kada je Lazić, koji je upravljao motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim vozilom.

– Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta. Dragan je u tom trenutku još davao znake života, ali je nažalost preminuo u sanitetu na putu do bolnice – kaže za Kurir izvor upoznat sa slučajem. Za sada nije poznato šta je sa vozačem automobila.

Darko Lazić nem od bola nakon smrti brata.

Kako saznajemo, Darku nisu smeli da kažu da mu je brat poginuo na licu mesta.

(Blic)

