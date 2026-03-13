Želja juri istorijsku pobedu u Lučanima: Koković otkrio recept za najiskusniji tim lige

Fudbaleri pančevačkog Železničara spremaju se za jedan od najtežih izazova u sezoni. U nedelju od 16 sati, izabranici Radomira Kokovića gostuju ekipi Mladosti u Lučanima u okviru 27. kola Superlige Srbije.

Strateg Pančevaca svestan je kvaliteta rivala, ističući da su Lučanci najiskusnija ekipa u elitnom takmičenju. Dodatni motiv za „Dizelku” je i tradicija – Železničar do sada nikada nije slavio protiv Mladosti u Superligi.

„To nas obavezuje na maksimalnu pozornost. Moramo uložiti mnogo energije i biti vanredno fokusirani svih 90 minuta. Samo tako možemo nastaviti niz dobrih igara i nadati se pozitivnom rezultatu”, poručio je Koković na konferenciji za medije.

Iako je Železničar trenutno na visokoj petoj poziciji sa 42 boda, kadrovska situacija i dalje zadaje glavobolje stručnom štabu. Određeni broj igrača je i dalje u procesu oporavka, pa Koković u nedelju neće moći da računa na najjači sastav, slično kao i u prethodnom meču protiv TSC-a.

Ipak, energija i disciplina ostaju ključni aduti tima iz našeg grada u borbi za nove bodove i učvršćivanje pozicije u vrhu tabele.

