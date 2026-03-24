Puna sala Doma kulture za Maju Veličković: Humanost na delu u Omoljici

Još jedan humanitarni koncert održan je s namerom da se pomogne u lečenju obolele Maje Veličković, majke troje dece, ovog puta u organizaciji omoljičkog Kulturno-umetničkog društva „Žisel“.

Tako je prepunoj sali omoljičkog Doma kulture u nedelju, 22. marta, nastavljena akcija „Za našu Maju“, koju je pre mesec dana započelo Udruženje dobrih ljudi „Ognjište“, uz saglasnost porodice Veličković.

Tokom večeri nastupili su svi ansambli KUD-a „Žisel“, kao i njihovi gosti: članovi KUD-a „Mladost“ iz Kovina, dečji ansambl KUD-a „Aca Obradović“ iz Bavaništa i izvođački ansambl KUD-a „Bećarac“, zatim etno-pevačica Tijana Stamenković iz Starčeva i talentovani mladi pevač iz Ivanova Mateja Guran, a predstavila se i Plesna grupa „Mažoretkinje – pančevačke lavice“.

Prema rečima jednog od organizatora i predsednika „Ognjišta“, Slavka Radojčića, tom prilikom sakupljeno je 245.690 dinara od dobrovoljnih priloga i prodatih majica.

– Međutim, to nije bilo sve, jer mi je nakon koncerta jedan čovek prišao i upitao koliko nedostaje do 300.000. Nakon što sam mu odgovorio, on je uplatio razliku u iznosu od 54.310 dinara uz molbu da ostane samo Bogu poznat. Tako da je konačan iznos na kraju zaokružen na 300.000 dinara – navodi Radojčić.

On se zahvaliio na trudu članovima KUD-a „Žisel“ i njihovom rukovodiocu Božidaru Potkonjaku, kao i gostima i ljudima iz omoljičkog Doma kulture.

– Želim da zahvalim i Jovanu Opaliću i njegovoj ćerki Dunji na pomoći, zatim Jeleni Blagojević na sjajnim fotografijama, kao i piceriji „Bambalić“ na posluženju. Naravno, veliko hvala i svima koji nisu ostali imuni na Majinu borbu, već su pomogli da bude korak bliže izlečenju. Mi nastavljamo dalje, pa se za nekoliko dana vidimo u „Studiju NN“, a sredinom aprila trebalo bi Ivan Mladenović i ja da vozimo bicikle za pomoć Maji – rekao je Slavko.

(Pančevac/J. Filipović)

