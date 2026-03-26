Tragedija u Pančevu: Preminuo otac koji je iz plamena spasao ćerku

Crne slutnje porodice Loćkić su se obistinile. Otac troje dece, koji je preksinoć herojski uleteo u vatrenu stihiju kako bi iz zapaljene kuće spasao svoju petogodišnju ćerku, preminuo je danas u Urgentnom centru u Beogradu usled težine zadobijenih povreda.

Podsetimo, stravičan požar izbio je u sredu, 24. marta, nešto pre 20 časova u Ulici Olge Petrov u naselju Topola. U trenutku izbijanja vatre, u trošnoj kući koju je porodica iznajmljivala, nalazili su se roditelji sa troje male dece.

Dok je majka prisebno uspela da kroz prozor evakuiše dvoje mlađih mališana (1 i 3 godine), otac je bez oklevanja utrčao u kupatilo gde je bila zarobljena najstarija devojčica. Iako je uspeo da je izvuče, oboje su zadobili opekotine opasne po život.

