Od večeras dani „Službenog glasnika” u Gradskoj biblioteci

Beogradski izdavač „Službeni glasnik” če od danas do četvrtka u Gradskoj biblioteci Pančevo predstavljati neka od svojih beletrističkih izdanja. Dva dana, predviđena za knjige za decu, prilika su da i mlađa publika upozna neke od autora a da stariji razmene mišljenja o značaju knjige za odrastanje i obrazovanje dece, kao i o tome kako razviti lјubav prema čitanju.

Večeras od 17 časova u čitaonici gostuju Vladimir Vukomanović Rastegorac, autor knjige „Ćutimir Ćutomanović Ćutegorac – Ćutibajka”, zatim naša Pančevka Aleksandra Mihajlović, autorka „Male škole u dubini mora” i Vesna Smiljanić Rangelov, koja je napisala „Rečnik detinjih reči i izraza – Srpskiričarska rečorčica”, prvi rečnik dečijeg srpskog jezika. Takođe će biti predstavljena i zbirka priča o deci sa poteškoćama u razvoju Jasenke Lazić „Šest koraka napred”.

Program se nastavlјa sutra, 10. juna, takođe od 17 časova, kada će Jelena Vukić predstaviti svoje knjige „Milan, Vesna i jedna kuća tesna” i „Fantom, Vesna i jedna lјubav stresna”.

A prekosutra, 11. juna, u 20 časova, Sanja Domazet će zajedno sa urednicom Gordana Milosavlјević pričati o „Hedonistima”. Kao inspiracija da napiše ovu knjigu, koja nam poručuje da su u životu bitni samo umetnost i uživanje, poslužile su joj slike Slavka Krunića.

(Pančevac)

Aleksandar Čotrić u sredu u Gradskoj biblioteci