Železničar počeo pripreme za novu sezonu

Fudbaleri Železničara okupili su se u Pančevu i zvanično započeli pripreme za sezonu 2026/27.

Na prvoj prozivci stručnom štabu odazvali su se golmani Zoran Popović, Mirko Stevanović i Filip Nović, kao i igrači Uroš Tegeltija, Stefan Mitrović, Dušan Jovanović, Aleksa Kuljanin, Marko Ćurić, Janko Jevremović, Nikola Jovanović, Nemanja Vidojević, Davorin Tošić, Nikola Đuričić, Marko Konatar, Kristijan Šekularac, Vladimir Karajčić i Jovan Bradić.

Ekipa će prvi deo priprema obaviti u Pančevu, gde će kroz svakodnevne treninge postepeno podizati nivo fizičke spreme i raditi na uigravanju pred početak nove takmičarske godine.

Prva kontrolna utakmica zakazana je za 24. jun, kada će Železničar u Pančevu odmeriti snage sa ekipom Zemuna.

Glavni deo priprema plavo-beli će odraditi u Sloveniji. Ekipa će 26. juna otputovati u Moravske Toplice gde će boraviti dve nedelje. Tokom priprema u Sloveniji planirano je odigravanje četiri kontrolne utakmice.

Rivali su Volfsberger 30. juna, Maribor četvrtog jula, CSKA 1948 sedmog jula i Debrecin u generalnoj proveri devetog jula, dan pred povratak u Pančevo.

(FK Železničar)