Železničar počeo pripreme za novu sezonu
Fudbaleri Železničara okupili su se u Pančevu i zvanično započeli pripreme za sezonu 2026/27.
Ekipa će prvi deo priprema obaviti u Pančevu, gde će kroz svakodnevne treninge postepeno podizati nivo fizičke spreme i raditi na uigravanju pred početak nove takmičarske godine.
Prva kontrolna utakmica zakazana je za 24. jun, kada će Železničar u Pančevu odmeriti snage sa ekipom Zemuna.
Glavni deo priprema plavo-beli će odraditi u Sloveniji. Ekipa će 26. juna otputovati u Moravske Toplice gde će boraviti dve nedelje. Tokom priprema u Sloveniji planirano je odigravanje četiri kontrolne utakmice.
Rivali su Volfsberger 30. juna, Maribor četvrtog jula, CSKA 1948 sedmog jula i Debrecin u generalnoj proveri devetog jula, dan pred povratak u Pančevo.
(FK Železničar)