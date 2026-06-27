Vožnja na struju u Srbiji: Detaljna računica cene na 100 pređenih kilometara

Električni automobil može da bude izuzetno jeftin za svakodnevnu vožnju, ali odgovor na pitanje koliko košta njegovo punjenje nije tako jednostavan kao što se često predstavlja.

Nije dovoljno samo pomnožiti potrošnju vozila sa osnovnom cenom električne energije. Na kućnom računu nalaze se i troškovi pristupa distributivnoj mreži, naknade, akciza i PDV, dok ukupna mesečna potrošnja određuje da li će kilovat-sati biti obračunati u zelenoj, plavoj ili crvenoj zoni, piše Kurir.

Zato isti električni automobil može 100 kilometara prelaziti za nešto više od 100 dinara kada se puni noću u zelenoj zoni, ali i za nekoliko puta veći iznos ako se puni danju, u domaćinstvu koje je već ušlo u crvenu zonu.

Koliko električni automobili troše na 100 kilometara?

Potrošnja električnih vozila izražava se u kilovat-satima na 100 kilometara, odnosno kWh/100 km. Manji gradski modeli u povoljnim uslovima mogu trošiti između 13 i 16 kWh.

Za prosečan porodični električni automobil realnije je računati od 16 do 20 kWh, dok veći električni SUV modeli često troše između 20 i 25 kWh na 100 kilometara.

Potrošnja nije konstantna. Raste pri većim brzinama, tokom zime, uz snažno grejanje kabine, na usponima, sa punim automobilom ili krovnim koferom.

Za praktičnu računicu uzećemo automobil koji na putnom računaru prosečno pokazuje 18 kWh na 100 kilometara.

Automobil iz utičnice uzme više nego što pokazuje ekran

Podatak na ekranu vozila ne predstavlja uvek ukupnu količinu struje povučenu iz mreže. Deo energije izgubi se tokom pretvaranja struje, rada ugrađenog punjača, kablova i održavanja odgovarajuće temperature baterije.

Kod kućnog punjenja gubici se najčešće kreću približno od 8 do 15 odsto, mada mogu biti veći pri veoma sporom punjenju i niskim temperaturama.

Zato automobil koji u vožnji potroši 18 kWh može iz kućne mreže povući oko 20 kWh za pređenih 100 kilometara. Upravo je to količina na osnovu koje treba računati stvarni trošak.

Kolika je stvarna cena kilovat-sata u Srbiji?

Od 1. oktobra 2025. godine domaćinstva u Srbiji plaćaju električnu energiju prema novim cenama. Zelena zona obuhvata mesečnu potrošnju do 350 kWh, plava od 351 do 1.200 kWh, dok se energija iznad 1.200 kWh obračunava u crvenoj zoni.

Kod dvotarifnog brojila cena same energije u zelenoj zoni iznosi 9,6136 dinara po kWh u višoj i 2,4034 dinara u nižoj tarifi. U plavoj zoni cene su 14,4203 i 3,6051 dinar, a u crvenoj 28,8407 i 7,2102 dinara po kWh. Sve navedene cene iskazane su bez akcize i PDV-a.

Na to se dodaje pristup distributivnoj mreži. Za domaćinstva sa dvotarifnim merenjem mrežarina iznosi 4,5784 dinara u višoj i 1,1446 dinara po kWh u nižoj tarifi.

Tu su i naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije od 0,801 dinar po kWh i naknada za energetsku efikasnost od 0,015 dinara. Na odgovarajuću osnovicu zatim se obračunavaju akciza od 7,5 odsto i PDV od 20 odsto.

Koliko košta 100 kilometara vožnje?

Ako vozilo za 100 kilometara iz mreže preuzme približno 20 kWh, računica izgleda ovako:

Automobil se u praksi retko puni od nule do 100 odsto, ali takva računica može da pokaže odnos troškova. Za bateriju deklarisanog kapaciteta 50 kWh iz mreže će zbog gubitaka možda biti potrebno preuzeti oko 55 kWh.

Takvo punjenje bi približno koštalo:

oko 310 dinara noću u zelenoj zoni

oko 1.065 dinara danju u zelenoj zoni

oko 395 dinara noću u plavoj zoni

oko 1.406 dinara danju u plavoj zoni

oko 651 dinar noću u crvenoj zoni

oko 2.429 dinara danju u crvenoj zoni

Sa baterijom od 50 kWh automobil, u zavisnosti od modela, uslova i brzine, može realno preći približno od 250 do 350 kilometara.

Kod baterije od 75 kWh iz mreže može biti potrebno oko 82 kWh. Punjenje bi tada moglo koštati od približno 462 dinara u zelenoj noćnoj tarifi do više od 3.600 dinara ako se sva energija obračuna danju u crvenoj zoni.

Koliko električni automobil povećava mesečni račun?

Vozač koji mesečno pređe 1.000 kilometara, uz potrošnju iz mreže od 20 kWh na 100 kilometara, potrošiće dodatnih 200 kWh.

Ako svih 200 kWh puni noću i ta energija ostane u zelenoj zoni, dodatni promenljivi trošak bio bi oko 1.126 dinara.

Ako se ta ista količina obračuna u plavoj noćnoj tarifi, trošak je oko 1.436 dinara.U crvenoj noćnoj tarifi raste na približno 2.366 dinara.

Punjenje isključivo danju mnogo je skuplje:

oko 3.872 dinara u zelenoj zoni

oko 5.112 dinara u plavoj

oko 8.834 dinara u crvenoj zoni

Najveća zamka je prelazak u skuplju zonu

Pretpostavimo da domaćinstvo bez automobila mesečno troši 300 kWh. Ako električni automobil doda još 200 kWh, ukupna potrošnja raste na 500 kWh.

Prvih 350 kWh obračunava se u zelenoj, a ostatak u plavoj zoni. Automobil zato neće nužno biti punjen isključivo po zelenoj ceni, čak ni ako se svako punjenje obavlja noću.

Još je nepovoljnija situacija u kućama koje se greju na struju. Domaćinstvo koje zimi već troši više od 1.200 kWh dodatnu energiju za automobil može plaćati po crvenoj tarifi.

Zato vlasnici električnih vozila treba da posmatraju ukupan mesečni račun, a ne samo vreme kada su priključili automobil.

Obična utičnica ili kućni punjač?

Električni automobil može da se puni iz standardne kućne utičnice, ali to nije uvek najbolje trajno rešenje.

Obična utičnica najčešće omogućava snagu od oko 2 do 2,3 kW, pa će bateriji od 50 kWh za veliko dopunjavanje biti potrebno više od 20 sati. Dugotrajno veliko opterećenje može predstavljati rizik ako su instalacije stare, utičnica oštećena ili vod nije odgovarajuće dimenzionisan.

Zidni punjač, poznat kao „wallbox“, najčešće radi snagom od 7,4, 11 ili 22 kW. Međutim, stvarna brzina zavisi od električne instalacije, odobrene snage priključka i maksimalne AC snage koju automobil može da primi.

Punjač od 22 kW neće puniti tom snagom automobil čiji ugrađeni AC punjač podržava samo 11 kW.

Koliko košta punjenje na javnim punjačima?

Kod komercijalnih javnih punjača u Srbiji ne postoji jedinstvena nacionalna cena. Tarifa zavisi od operatera, lokacije, maksimalne snage, registracije korisnika i načina obračuna.

Neki operateri naplaćuju preuzete kilovat-sate, neki vreme provedeno na punjaču, dok pojedini cenovnici kombinuju energiju, trajanje sesije i naknadu za zadržavanje vozila nakon završetka punjenja.

Na državnim punjačima punjenje je još besplatno

„Putevi Srbije“ navode da su na mreži autoputeva instalirana 32 punjača, od kojih je 29 u funkciji, dok su tri u postupku priključenja. Još sedam je planirano na budućim deonicama.

Prema trenutno dostupnoj informaciji tog javnog preduzeća, punjenje na njihovim postojećim punjačima za sada je besplatno, dok se priprema regulativa za uvođenje naplate.

To ne znači da su svi punjači uz autoput besplatni. Uređaji na benzinskim stanicama i drugim privatnim lokacijama mogu pripadati komercijalnim mrežama i imati sopstvenu tarifu.

Zašto je brzi punjač skuplji?

Brzi DC punjači isporučuju jednosmernu struju neposredno bateriji i mogu imati snagu od 50, 100, 150 kW ili više. Njihova izgradnja, priključak na mrežu i održavanje znatno su skuplji nego kod kućnih uređaja, što se odražava na cenu usluge.

Ipak, oznaka 150 kW ne znači da će automobil stalno primati tu snagu. Brzina zavisi od modela, temperature baterije i nivoa napunjenosti.

Koliko traje kućno punjenje?

Okvirno vreme može se proceniti deljenjem potrebne energije sa snagom punjača, ali u stvarnosti treba uračunati gubitke i usporavanje pri kraju punjenja.

Za dopunu od 40 kWh približno je potrebno: oko 18 do 20 sati na običnoj utičnici od približno 2,3 kW

oko šest sati na punjaču od 7,4 kW

oko četiri sata na uređaju od 11 kW

teorijski manje od dva sata na 22 kW, pod uslovom da vozilo tu snagu podržava.

Većini vlasnika, međutim, svakog dana nije potrebno potpuno punjenje. Automobil koji dnevno pređe 40 ili 50 kilometara često tokom noći samo nadoknađuje energiju potrošenu tog dana.

Da li je električni automobil jeftiniji od benzinca ili dizelaša?

U najpovoljnijem scenariju – kućno punjenje noću, bez ulaska u crvenu zonu – trošak energije za 100 kilometara može biti višestruko manji od troška benzina ili dizela.

Najkraća računica za svakog vozača

Da biste procenili sopstveni trošak, potrebna su četiri podatka: prosečna potrošnja automobila na 100 kilometara;

približni gubici pri punjenju;

zona u kojoj će dodatna potrošnja biti obračunata;

odnos punjenja u nižoj i višoj tarifi.

Automobil koji iz mreže uzima 20 kWh na 100 kilometara može u Srbiji isti put preći za oko 113 dinara kada se puni noću u zelenoj zoni. Ako se puni danju u crvenoj zoni, trošak može dostići približno 883 dinara.

Na srpskom tržištu mnogo više od veličine baterije odlučuju kućni uslovi, vreme punjenja i ukupan mesečni račun za struju.

(Kurir)