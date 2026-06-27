Podignuta optužnica protiv Pančevca zbog krađe 70 drvenih paleta

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M. I. (1986) iz Pančeva zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo krađa.

Prema navodima tužilaštva, okrivljeni se sumnjiči da je u noći između 14. i 15. decembra 2025. godine, koristeći iznajmljeno kombi vozilo, došao do magacinskog prostora privrednog društva „Ros produkt Servis“ d.o.o. Beograd u Pančevu, odakle je oduzeo 70 drvenih paleta ukupne vrednosti 70.000 dinara.

Kako se navodi, palete je istog dana prodao privrednom subjektu koji se bavi njihovim otkupom za iznos od 18.875 dinara, čime je, prema sumnjama tužilaštva, oštetio privredno društvo i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu predložilo je sudu da okrivljenog osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i sedam meseci.

Iz tužilaštva poručuju da ovaj slučaj predstavlja jasnu poruku da ni prividno jednostavni oblici imovinskog kriminaliteta ne ostaju neotkriveni i da će lica koja protivpravno prisvajaju tuđu imovinu snositi posledice u skladu sa zakonom.