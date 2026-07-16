Subin: Čuvajmo uspomenu na borce protiv fašizma

Polaganjem venaca kod spomenika na tromeđi atara Dolova, Mramorka i Vladimirovca, članovi Mesne organizacije Dolovo Udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova grada Pančeva, koje je predvodio predsednik Mirko Subin, i ove godine obeležili su 85 godina od diverzije na železničkoj pruzi, jednog od prvih organizovanih otpora okupatoru na ovom području tokom Drugog svetskog rata.

Poštu stradalima i učesnicima događaja od 11. jula 1941. godine odali su i Dinko Mitić, Sava Radivojev, Čedomir Munćan i Milutin Jovanović.

– Ovim činom još jednom je ukazano na značaj negovanja kulture sećanja i očuvanja uspomene na ljude koji su se u prvim mesecima okupacije suprotstavili fašizmu – navodi Mirko Subin.

Prema istorijskim podacima, pomenuta diverzija na železničkoj pruzi, izvedena na području između Dolova, Mramorka i Vladimirovca, predstavlja jedan od prvih partizanskih diverzantskih poduhvata u južnom Banatu.

Akcija je imala za cilj ometanje železničkog saobraćaja kojim su okupacione snage dopremale ljudstvo i vojni materijal, a vremenom je postala simbol početaka organizovanog otpora u ovom kraju.

(Pančevac/J. Filipović)

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