Leonardo Léo Agostinho u Železničaru

Železničar je sa Leonardom potpisao ugovor na tri godine, i nema sumnje da se nadaju da bi mogao da bude još jedno pojačanje ispod radara.

Posle Srđana Plavšića na poziciji krila, FK Železničar danas zvanično predstavlja još jedno pojačanje. Iz Brazila u Pančevo stigao je mladi, talentovani fudbaler Leonardo Léo Agostinho (2005). On je sa Železničarom potpisao ugovor na tri godine.

Leonardo, koji poput Plavšića igra na poziciji krilnog napadača, prošao je omladinsku školu brazilskog velikana Sport Club Corinthians Paulista, gde je proveo najveći deo svoje dosadašnje karijere. Nastupao je i za Flamengo-SP, kao i na pozajmici iz Corinthiansa.

O svom fudbalskom odrastanju, dolasku u Pančevo i očekivanjima govori za zvanični sajt kluba.

Kako je počela tvoja fudbalska priča?

– Moja priča je počela kada sam imao 9 godina, kada sam došao u Corinthians. Tamo sam prošao celu omladinsku školu, sve do U20 kategorije.

Kada si se zaljubio u fudbal i ko je imao najveći uticaj na tvoju karijeru?

– Odmalena sam zaljubljen u fudbal. Moj otac me je uvek podržavao i imao je veliki uticaj na moju karijeru.

Veliki deo svoje karijere proveo si u Corinthiansu. Kako je bilo odrastati i razvijati se kao igrač u tako velikom klubu?

– Igranje za Corinthians je oduvek bilo moj san. Kada sam došao u klub, bio sam veoma srećan i uvek sam davao maksimum kako bih svakog dana napredovao i ostvario svoje ciljeve.

Koja je najvažnija stvar koju si naučio tokom godina provedenih u Corinthiansu?

– Naučio sam mnogo toga od svojih saigrača i trenera, koji su bili veoma važni za moju karijeru. Bilo je mnogo lekcija, kako na terenu, tako i van njega.

Imao si i period u Flamengo-SP. Koliko ti je taj period bio važan za razvoj?

– Period u Flamengo-SP mi je mnogo pomogao da napredujem. To je bilo važno iskustvo koje mi je pomoglo da se vratim jači u Corinthians i odigram dobru sezonu.

Nakon toga si se vratio u Corinthians i imao dobru sezonu u U20 timu. Kako pamtiš taj period?

– To je bila veoma važna godina za mene, u kojoj sam uspeo da odigram odličnu sezonu.

Koje smatraš svojim najvećim kvalitetima na terenu?

– Dribling, brzina i završnica.

Kako se pojavila mogućnost da dođeš u Železničar? Kada si prvi put čuo za klub?

– Kada se pojavila prilika, nisam ni trenutka razmišljao da li da dođem. Bio sam veoma srećan i, srećom, sve se dobro završilo.

Šta te je ubedilo da napraviš prvi korak van Brazila i nastaviš karijeru u Srbiji?

– Oduvek mi je bio san da igram van Brazila. Kada se pojavila ova prilika, odmah sam poželeo da dođem.

Šta si znao o Srbiji i srpskom fudbalu pre dolaska?

– Kada sam saznao da dolazim ovde, odmah sam počeo da gledam utakmice i da upoznajem grad. Dopada mi se ono što sam video i siguran sam da će ovo biti sjajna stanica za moj razvoj.

Kako su izgledali tvoji prvi dani u Železničaru i kako si se prilagodio novoj sredini?

– Svi su me veoma lepo prihvatili i bio sam veoma srećan. Igrači, stručni štab i svi u klubu su me odlično prihvatili.

Koja je do sada najveća razlika koju si primetio između brazilskog i srpskog fudbala?

– Fizička snaga.

Šta očekuješ od perioda u Železničaru i koji su tvoji lični ciljevi?

– Želim da odigram odličnu sezonu, postignem mnogo golova, upišem asistencije i osvojim trofeje.

Koliko ti je važna ova prilika da napraviš sledeći korak u svojoj evropskoj karijeri?

– Veoma mi je važna. Oduvek mi je bio dečački san da igram u Evropi i veoma mi je posebno što sada sve ovo živim. Veoma sam srećan.

Za kraj: šta možeš da obećaš navijačima Železničara?

– Mnogo golova, driblinga i veliku želju. Daću sve od sebe za klub i svoje saigrače.

(FK Železničar)