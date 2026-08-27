Potvrđeno za ATV iz Vlade Srbije: General Mladić biće sahranjen uz najviše državne počasti

Bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u 84. godini života, a biće sahranjen uz najviše državne počasti, potvrdio je za ATV ministar pravde Srbije Nenad Vujić.

Prema njegovim rečima, transport tela iz Haga biće u potpunosti obezbeđen od strane Republike Srbije, koja trenutno čeka zvaničan vremenski okvir i procedure od Međunarodnog mehanizma u Hagu kako bi preuzela telo.

O samom mestu i datumu sahrane konačnu odluku doneće porodica preminulog generala.

Protokoli i transport tela iz Haga: Srbija spremna za hitno preuzimanje

Ministar Vujić je naglasio da se državni protokoli za sahranu generala jasno znaju i da će u ovom slučaju sve zakonske i državne počasti biti striktno ispoštovane. Državni organi Srbije nalaze se u stanju pripravnosti i spremni su da odmah po odobrenju haškog Mehanizma otputuju i preuzmu telo. Vlada Srbije blisko sarađuje sa porodicom generala Mladića, koja ima apsolutno pravo odluke o lokaciji večnog počivališta, dok lokalne institucije pružaju svu neophodnu logističku i pravnu podršku u ovom procesu.