Stravičan udes kod Kusića: Automobil sleteo sa puta, troje povređeno, lekarima se bore za život jednog putnika

U ranim jutarnjim časovima na samom ulazu u naseljeno mesto Kusić dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su povređene tri osobe, od kojih se jedna nalazi u kritičnom stanju. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, do udesa je došlo kada je vozač putničkog automobila, usled prilagođavanja kretanja velikoj brzini, izgubio kontrolu nad upravljačem, nakon čega je vozilo silovito sletelo sa kolovoza,prenosi BCinfo.

Hitna evakuacija i borba za život

Na mesto nesreće odmah su izašle ekipe Hitne pomoći i policije. Hitnom intervencijom medicinskih radnika, sve tri osobe koje su se nalazile u smrskanom automobilu evakuisane su i transportovane u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Prema prvim lekarskim izveštajima:

Jedna osoba je zadobila teške telesne povrede opasne po život i trenutno se nalazi u kritičnom stanju.

Dve osobe su zadobile povrede čiji se stepen još uvek utvrđuje, ali su stabilno.

Uviđaj u toku

Policija je na mestu nesreće obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i precizan uzrok koji je doveo do sletanja vozila. Saobraćaj na ovom delu puta bio je privremeno usporen tokom trajanja policijskog uviđaja.

Nadležni još jednom apeluju na sve vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, naročito u ranim jutarnjim časovima kada vidljivost i stanje kolovoza mogu biti varljivi.

(BCinfo)