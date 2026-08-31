Filmsko bekstvo Srbina iz nemačkog zatvora: Policija traga za Sašom D.

Srbin koji je osuđen ili pod sumnjom za provale i krađe uspeo je da pobegne iz zatvora u Duizburgu tokom vikenda. Dok policija traga za njim, svi se pitaju kako je uspeo da tako pobegne.

Policija traga za 35-godišnjim Srbinom Sašom D. koji je u nedelju ujutru (30. avgust) spektakularno pobegao iz zatvora u Duizburgu.

Bekstvo je bilo filmsko – zatvorenik je presekao rešetke na prozoru ćelije na trećem spratu. Potom se popeo na četvrti sprat i odatle uspeo da pobegne preko krova, RTS prenosi Dojče vele (DW).

Sve se dešavalo oko 3:20 ujutru, pod okriljem mraka.

„U ćeliji su uspeli da pronađemo rafiniranu nišu u podu“, rekao je jedan portparol Ministarstva pravosuđa. „Moira se pretpostaviti da je tu krio alat uz pomoću kojeg je uopšte mogao da preseče čelične šipke.“

Sumnje na podmićivanje stražara

Ministarstvo pravosuđa pokrajine Severne Rajne-Vestfalije već je pokrenulo istragu kako je ovakav beg bio moguć.

To je nova nevolja za ministra Benjamina Limbaha (Zeleni) koji je ionako pod pritiskom nakon što je više čuvara u nekoliko zatvora u pokrajini na meti istraga zbog uzimanja mita. Oni su navodno za pare dobavljali zatvorenicima telefone i druge zabranjene stvari.

„Ministar Limbah mora da objasni kako je neko došao do potrebnog alata i zašto građevinske i tehničke mere bezbednosti nisu sprečile bekstvo“, rekla je Sonja Bongers, pokrajinska poslanica opozicionih Socijaldemokrata.

Advokat Burkhard Beneken, autor knjige o boravku u zatvorima, za Bild je rekao: „Ovo bekstvo me ne iznenađuje. Dugo se već ukazuje da nisu dostatne bezbednosne mere u zatvorima.“

Osuđen zbog provala

Begunac je ovde bio u pritvoru od početka februara zbog sumnje na tešku krađu.

Saša D. je ranije osuđen na šest godina robije zbog provala u stanove, no ta presuda još nije pravosnažna. Osuđen je zbog krađa vrednog nakita i oko 200.000 evra u kešu.

Tabloid Bild prenosi da čovek, čija je fotografija objavljena, na mišici ima karakterističnu tetovažu jedne žene.

Inače, za razliku od mnogih drugih zemalja, u Nemačkoj sam čin bekstva iz zatvora nije kažnjiv – osim ako se pri njemu ne počine neka druga krivična dela.

(RTS/Dojče vele (DW)