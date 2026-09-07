Prvakinja Srbije: Dunja Atanacković iz AK Dinamo Pančevo osvojila zlato u trci na 10 km

Na Prvenstvu Srbije na 10 km, u okviru Beogradskog maratona, 5. septembra, AK „Dinamo“ Pančevo je osvojio u najjačoj mogućoj konkurenciji zlatnu medalju u trci starijih juniorki.

Prvo mesto na Prvenstvu Srbije osvojila je Dunja Atanacković i tako je odbranila titulu osvojenu u maju mesecu na stazi i dokazala da je možda trenutno najbolja dugoprugašica u Srbiji u juniorskoj konkurenciji.

Dunja se nalazi zajedno sa nekoliko klubskih drugarica u intenzivnim pripremama za Prvenstvo Evrope u krosu koje nas očekuje početkom decembra 2026. godine.

Nikola Vučković je osvojio 6. mesto, dok je Lazar Petrov zabeležio lični rekord.

I ostali naši atletičari uspešno su završili takmičenje: Vanja Mičević, Miljana Todorović i Slobodan Marinkov.

Podsećamo, najbolja seniorska pančevačka atletičarka Sanja Marić zbog lakše povrede nije mogla da nastupi na Prvenstvu Srbije, a bila je jedan od glavnih kandidata za medalju.

Dunja Atanacković zajedno sa klupskom drugaricom Ksenijom Mrkelom nastupiće na Svesrpskom mitingu u Banjaluci gde će nastupiti za reprezentaciju Vojvodine.

(RTV Pančevo)