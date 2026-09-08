JABUKA: Ponovo gorela deponija, požar brzo lokalizovan

Vatra je proteklog vikenda zahvatila deponiju u Jabuci, a zbog vetra se za kratko vreme proširila na veliki deo prostora, ali je zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, dobrovoljaca i poljoprivrednika iz sela, požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, dok su snimci nadzornih kamera prosleđeni nadležnim organima radi utvrđivanja odgovornosti za njegovo izbijanje.

Požar na jabučkoj deponiji izbio je u subotu, 5. septembra, oko 19.20, a sve ukazuje na to da je vatra namerno zapaljena.

Kako je saopštio Slobodan Ilić, direktor JKP „Vod-kom“ i predsednik Saveta Mesne zajednice Jabuka, snimci sa nadzornih kamera prosleđeni su nadležnim organima kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za paljenje deponije.

– Došlo je do paljenja deponije, a za kratko vreme, uz pomoć vetra, požar se proširio i poprimio ogromne razmere. Snimci nadzornih kamera prosleđeni su nadležnim organima u cilju prepoznavanja i utvrđivanja lica odgovornog za paljenje deponije – rekao je Ilić.

Situacija je, zbog brzog širenja vatre, u jednom trenutku pretila da izmakne kontroli, ali su na teren brzo pristigli vatrogasci iz Pančeva i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Glogonj.

U gašenju i sprečavanju daljeg širenja požara pomogli su i jabučki poljoprivrednici.

– Zahvaljujući našim poljoprivrednicima, Vatrogasno-spasilačkoj brigadi iz Pančeva i DVD-u Glogonj, požar je stavljen pod kontrolu kako ne bi došlo do njegovog širenja i mnogo gorih posledica. S druge strane, nije mi jasno zašto su u ovakvoj i sličnim situacijama našim akcijama ne priključuje jabučki DVD? Moram da napomenem da ih uvek pozivamo, ali ne dobijamo ni odgovora! I tako već desetak godina – istakao je Ilić.

Prema njegovim rečima, nakon lokalizovanja požara pristupilo se daljem saniranju deponije, uz mehanizaciju kojom je bilo moguće intervenisati.

– Zahvaljujemo Gradskoj upravi na velikoj pomoći. Požar je lokalizovan, a u toku dana trebalo je da se pristupi daljem rešavanju problema u skladu sa raspoloživom mehanizacijom – naveo je Ilić.

(Pančevac/J. Filipović)

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