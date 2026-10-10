„Daj pedalu raku“: Danas biciklistička vožnja podrške u Pančevu

Zavod za javno zdravlјe Pančevo u saradnji sa Ženskim centrom „Milica“ organizuje biciklističku vožnju „Daj pedalu raku“ danas sa početkom u 12 časova, na Tamiškom keju u Pančevu (skup učesnika je od 11 časova, kod Gradske plaže).

Oktobar je mesec podizanja svesti o raku dojke, a mi ga obeležavamo tako što ćemo glasno pokazati podršku i zahvalnost ženama koje su se izborile sa rakom dojke i onima koje se još bore.

Pozivamo sve zainteresovane građane da nam se pridruže u biciklističkoj vožnji podrške: DAJ PEDALU RAKU!

Cilј vožnje tokom kampanje „Daj pedalu raku“ je podizanje svesti o značaju skrininga, redovnih preventivnih pregleda dojke, bolјe dostupnosti savremenoj dijagnostici i terapijama za svaku ženu u Srbiji i regionu, bez obzira na mesto stanovanja ili socijalni status.

Regionalnu kampanju „Daj pedalu raku”pokrenule su žene koje su pobedile rak dojke – članice Ženskog centra „Milica“, kako bi se istakao značaj preventivnih pregleda i ranog otkrivanja ove bolesti, koja je skoro u potpunosti izlečiva, samo ako se otkrije i leči na vreme.

Kampanja će i ove godine imati podršku Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, Instituta za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kao i podršku udruženja pacijenata, biciklističkih klubova, lokalnih samouprava, zdravstvenih ustanova i institucija, društveno odgovornih kompanija i institucija u preko 30 gradova Srbije i regiona.

Pančevo će, sedmi put, biti na mapi gradova gde se ova vožnja organizuje.

Pozivamo sve sugrađane da budu deo lјubičastog tima koji vozi za bržu prevenciju, bolјe uslove lečenja i kvalitetniji život žena u Srbiji i regionu.

(Pančevac/Zavod za javno zdravlje Pančevo)

Pančevo vozi za život: Pridružite se akciji „Daj pedalu raku!“