Tramp proglasio energetsko primirje između Rusije i Ukrajine

Američki predsednik Donald Tramp objavio je danas da momentalno stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine.

„Odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Obe strane su se složile“, naveo je Tramp na svojoj mreži Truth social.

On je obema stranama poručio: „Nemojte da ga prekršite“.

Tramp je u subotu šokirao svetsku javnost rekavši da Ukrajini treba novi predsednik i da je vreme da se održe izbori u zemlji koja je na meti ruske invazije još od februara 2022. godine.

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Trampov pritisak je usledio nakon što je Volodimir Zelenski odbio prihvati sporazum između Trampa i Vladimira Putina o izvozu ruskog dizela u SAD, prenosi Blic.

Rusija bi od prodaje dizel goriva, dogovorene između Vladimira Putina i Donalda Trampa, mogla da ostvari prihod od čak 6,7 milijardi dolara, odnosno približno šest milijardi evra, ukoliko uspe da isporuči svih najavljenih 4,8 miliona tona, izračunao je nemački Bild.

Prema računici Bilda, trenutna tržišna cena dizela iznosi oko 1.400 dolara po toni, što znači da bi prodaja 4,8 miliona tona donela Moskvi bruto prihod od 6,72 milijarde dolara. Međutim, to nije iznos koji bi neposredno završio u ruskom državnom budžetu, pošto se od ukupnog prihoda moraju odbiti troškovi proizvodnje, transporta i drugi rashodi.

Bild navodi da je nemoguće precizno utvrditi koliko bi novca od prodaje dizela zaista moglo da bude iskorišćeno za finansiranje ruske vojske. Istovremeno, nema garancija da će Rusija uspeti da obezbedi celokupnu najavljenu količinu goriva.

Donald Tramp je posle razgovora sa Vladimirom Putinom 9. oktobra objavio da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela američkom i svetskom tržištu, dodatnih 500.000 tona u novembru i još milion tona neposredno nakon toga.

Američki predsednik najavio je i isporuku dodatnih tri miliona tona, ali je naglasio da ona zavisi od stanja ruskih rafinerija, od kojih su neke ozbiljno oštećene u ukrajinskim napadima.

Predsednik nemačkog instituta Ifo Klemens Fist upozorio je da nije izvesno može li Rusija da obezbedi tako velike količine goriva, imajući u vidu oštećenja rafinerija i probleme sa snabdevanjem na domaćem tržištu.

Zelenski popustio

Zelenski je isprva najavio da će Ukrajina nastaviti sa napadima na ruske rafinerije, ali je onda popustio.

Zelenski je predložio 60-dnevno potpuno primirje sa Rusijom kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsedničke izbore, ističući da je Kijev spreman i za dogovor o obustavi napada na energetsku infrastrukturu, dok je istovremeno pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da izvrši pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi se rat okončao.

„Recite ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da nam da dva meseca, 60 dana primirja, i mi ćemo organizovati izbore. Naravno, bićemo spremni da prihvatimo bilo koju odluku našeg naroda“, rekao je Zelenski u intervjuu za ABC Njuz.

On je naglasio da odluka o tome kada će izbori biti održani pripada ukrajinskim građanima, ali je ukazao na bezbednosne i pravne prepreke za njihovo organizovanje tokom rata, uključujući potrebu da se svim biračima omogući bezbedno glasanje.

„Uz svo poštovanje prema predsedniku Trampu, na našem društvu i našim građanima je da izaberu jednog ili drugog lidera“, rekao je ukrajinski predsednik, dodajući da razume da ruski predsednik Vladimir Putin želi promenu vlasti u Ukrajini.

(Blic)