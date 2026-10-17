Od 1. novembra počinje primena pravila o zimskoj opremi

Vozače u Srbiji od 1. novembra očekuje primena pravila o zimskoj opremi, ali obaveza korišćenja zimskih guma zavisi od stanja kolovoza.

Kupovina novog kompleta može da košta i 60.000 dinara, a tome treba dodati montažu i balansiranje.

Od 1. novembra do 1. aprila automobili moraju imati zimske pneumatike na sva četiri točka kada na putu ima snega, leda ili poledice. Dubina šare mora biti najmanje četiri milimetra. Kada je kolovoz suv, zimske gume nisu obavezne samo zbog datuma, podseća Auto-moto savez Srbije.

Koliko koštaju gume i usluge vulkanizera

Kako prenosi „Srbija danas”, pozivajući se na Blic, komplet novih zimskih guma može da košta približno od 17.000 do 60.000 dinara, zavisno od dimenzija, proizvođača i modela. Pojedini pneumatici mogu biti i skuplji.

Montaža i balansiranje naplaćuju se dodatno, a navedeni raspon je od 600 do 4.000 dinara po točku. Cene zavise od servisa i vrste točkova.

Dimenzija gume Cena po komadu

175/65 R14 4.350–5.800 dinara

195/65 R15 5.900–9.000 dinara

205/55 R16 4.900–13.000 dinara

225/45 R17 5.200–15.000 dinara

Milan Ristić iz tehničkog pregleda ukazuje da prilikom kontrole guma treba proveriti celu širinu gazećeg sloja, jer istrošenost može biti neravnomerna. Važni su i starost pneumatika, eventualna oštećenja i pukotine.

Na koga se odnosi kazna od 800.000 dinara

Iznos do 800.000 dinara, istaknut u izvornom tekstu, odnosi se na pravna lica. AMSS za njih navodi raspon od 100.000 do 800.000 dinara, dok su za preduzetnike i fizička lica predviđeni niži iznosi.

U zimsku opremu spadaju i lanci, odnosno drugi uređaji za povećanje prianjanja na najmanje dva pogonska točka. U naselju njihovo posedovanje nije obavezno. Na deonicama bez znaka koji propisuje upotrebu lanaca oni se mogu postaviti samo kada je kolovoz prekriven snegom.

(Srbija danas)