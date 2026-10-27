Glogonj: Svadbarski kupus za humanitarni cilj

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13:07
27.10.2026
Glogonj će u nedelju, 1. novembra, biti domaćin manifestacije „Glogonjska jesen 2026“, koja će okupiti ljubitelje domaće kuhinje, tradicije i dobrog druženja.
U centru pažnje biće takmičenje u kuvanju svadbarskog kupusa, ali će ovogodišnje okupljanje imati i humanitarni karakter, jer će sav novac prikupljen od kuvanja biti namenjen za lečenje devojčice Cake.
Manifestacija će biti održana na platou ispred Hrama Svetih apostola Petra i Pavla, a organizatori su pripremili program koji će početi u jutarnjim satima.
Ekipe će se prijavljivati od sedam do 8 sati, nakon čega sledi priprema mesta za kuvanje.
Takmičari će svoje kulinarsko umeće pokazivati od 8.30 do 14 sati, kada je predviđena predaja uzoraka za ocenjivanje.
Proglašenje pobednika i degustacija počeće u 15.30.
Predsednica Udruženja žena Glogonjke Radmila Trajkovski najavljuje da će ovogodišnja manifestacija biti prilika ne samo za nadmetanje u pripremanju tradicionalnog jela već i za predstavljanje stvaralaštva i rada udruženja iz ovog kraja.
Pored toga, nastupaće i folkloraši iz sekcije glogonјskog Doma kulture.
Posetioci će tako, uz mirise kupusa iz kazana, moći da razgledaju i kupe proizvode izlagača, upoznaju se sa radom udruženja žena i uživaju u folklornom programu.
Organizatori su pripremili i nekoliko zanimljivih takmičenja za posetioce, među kojima su gađanje konopca, određivanje tačne težine džakove sa kupusom i takmičenje u igri iks-oks.
Ni izbor najboljih neće se završiti samo na najukusnijem jelu.
Priznanja su predviđena za najudaljenijeg gosta, najudaljeniju i najveseliju ekipu, kao i za najuređeniji štand, a biće proglašen i pobednik publike.
Kotizacija za učešće iznosi 3.000 dinara po ekipi, a zainteresovani mogu da se prijave slanjem SMS poruke na broj 2032, na broj 3030, kako je navedeno na plakatu manifestacije.
Dodatne informacije dostupne su kod Saše Stefanovića (069/223-06-00) i Danijela Spasića (063/755-79-30).
(Panevac/J. Filipović)
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