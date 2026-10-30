Ne kupuj – udomi banatsko mačence i brata i sestru

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo banatsko mačence i brata i sestru.

Banatsko mačence

Ovo preslatko mače pronašao je sugrađanin ispred svoje kuće u Banatskom Brestovcu i sada pokušava da mu pronađe siguran i dobar dom.

Nažalost, trenutni staratelj ne može da ga zadrži pošto već ima dve mačke, a i putuje van zemlje.

Lepotanče ima oko dva meseca, a sve drugo može se saznati putem telefona 063/18-16-037.

Brat i sestra

Muško i žensko štene traže udomitelje, pronađeni na deponiji u Banatskom Novom Selu.

Stari su oko dva meseca, očišćeni su od parazita i vakcinisani, a obezbeđena su im i ponovno čišćenja i revakcine.

Nalaze se u centru Pančeva i sada im je potreban samo siguran dom i odgovorni vlasnici.

Sve drugo može se saznati pozivom na telefon 064/130-60-38.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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