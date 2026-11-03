Ikonopis Muzeja u Beloj Crkvi: Spoj duhovne i likovne tradicije

U okviru stalne postavke Muzeja u Beloj Crkvi, posebna prostorija posvećena je ikonopisu koji svedoči o prožimanju srpskih i rumunskih umetničkih uticaja. Ova postavka prikazuje jedinstven stvaralački dijalog i međusobno prožimanje dve duhovne i likovne tradicije.

Kao jedna od značajnih ustanova kulture u Južnom Banatu, Muzej u Beloj Crkvi privlači pažnju posetilaca zainteresovanih za istorijsku baštinu ovog područja, obeleženog složenim kulturnim uticajima različitih naroda tokom 18, 19. i 20. veka. Poseban segment muzeja posvećen ikonopisu pruža izuzetan uvid u duhovno nasleđe regiona, a među značajnijim eksponatima direktor muzeja Igor Vokoun izdvaja barjak Svetog Spiridona, prenosi RTV Pančevo.

Prema stručnoj ekspertizi, barjak je početkom 19. veka oslikao Aksentije Jakšić. Iako je kult Svetog Spiridona prvenstveno vezan za ostrvo Krf i verovanje da on i dalje „hoda među živima“, u Vojvodini je ovaj svetitelj poštovan kao tradicionalni zaštitnik obućara i kožara – istakao je direktor Vokoun.

Opus i rad lokalnih umetničkih radionica, koji se mogu sagledati kroz muzejsku postavku ikonopisa, svedoče o jedinstvenoj vrednosti međusobnih uticaja. Autentični izrazi kako poznatih, tako i anonimnih stvaralaca daju nemerljiv doprinos bogatom kulturnom nasleđu koje Muzej u Beloj Crkvi čuva za posetioce i buduće generacije.

(RTV Pančevo)