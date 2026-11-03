Dejan Babić pred Vojvodinu: „Oslabljeni smo, ali želimo nova tri boda“

Fudbaleri Mladosti iz Omoljice nakon pobede na gostovanju Borcu iz Sakula pripremaju se za duel sa Vojvodinom iz Perleza. Trener domaćeg sastava Dejan Babić ističe da je zadovoljan prethodnim izdanjem, ali da njegov tim pred narednu utakmicu ima ozbiljne kadrovske probleme.

Kako piše na zvaničnom sajtu Mladosti iz Omoljice, Babić je posebno pohvalio odnos svojih igrača i način na koji su odgovorili zahtevima na teškom gostovanju.

„Posle svake pobede uvek je lep osećaj i raspoloženje u klubu, a i kod naših navijača, koji nas prate, podržavaju i bodre, naročito posle ove pobede u Sakulama. Uspeo sam da pripremim i maksimalno motivišem svoje igrače pre utakmice, a oni su to i pokazali na terenu, od prvog do poslednjeg minuta. Ispoštovali su zahteve i uz veliko samopouzdanje i želju za pobedom, protiv vrlo jakog protivnika, na teškom terenu došli do zaslužene pobede. Čestitam im i ovom prilikom.”

Pred susret sa Vojvodinom, trener Mladosti moraće da pronađe rešenja za izostanke dvojice važnih fudbalera.

„Naredno kolo dočekujemo Vojvodinu iz Perleza. Trenutno su u usponu, sa nekoliko vezanih pobeda i puni su samopouzdanja. Mi smo sada oslabljeni, bez dva ključna igrača, kapitena Lukića i izvanrednog Bajramija, koji su pod suspenzijom zbog žutih kartona. Šansu će dobiti novi igrači i pokušati na pravi način da doprinesu timu, kako bismo zabeležili jako bitnu pobedu i nova tri boda.”

Babić smatra da je Mladost mogla da bude bolje plasirana da tokom sezone nije imala toliko problema sa povredama.

„Dosadašnjim tokom sezone sam zadovoljan, iako smo imali puno pehova sa povredama igrača. Mali broj utakmica odigrali smo u najjačem sastavu. Da nije bilo tih pehova, sigurno bi i pozicija na tabeli bila drugačija i bolja. Daćemo svoj maksimum da ostvarimo pobede u ove dve utakmice i uknjižimo još šest bodova.”

(Mladost Omoljica)