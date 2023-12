OBJAVLJENI REZULTATI PISA TESTIRANJA: Sunovrat obrazovnih sistema širom Evrope

Pre skoro dve godine je rađeno PISA testiranje i, prema zvaničnim podacima, naši đaci se nalaze ispod proseka članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OESD). Kada je reč o matematičkoj i čitalačkoj pismenosti, učenici srpskih škola su ostvarili 440 bodova, dok je prosek u OECD-u 472 odnosno 476 bodova. Na skali naučne pismenosti su ostvarili 447 bodova, dok je prosek u OECD-u 485. Prema zvaničnim podacima Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, navedeno je da se Srbija u čitanju i nauci nalazi na 40. mestu, a u matematici na 42. mestu. Zanimljivo je da državna institucija zadužena za razvoj srpske prosvete ocenjuje da rezultati „u nauci i čitanju pokazuju blagi napredak u odnosu na one dobijene u PISA istraživanju 2018. godine – za osam poena i jedan poen, dok se u matematici beleži pad za osam poena”. Pored toga, napominju da je zabeležen opšti pad u svim zemljama OECD-a u postignućima u poređenju sa 2018. godinom – za deset poena u čitanju i za skoro petnaest poena u matematici.

Matematika i veštine čitanja tinejdžera su u padu bez presedana u desetinama zemalja, a zatvaranje škola tokom pandemije kovida 19 samo je delimično uticalo na to, smatraju eksperti Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj sa sedištem u Parizu u najnovijem istraživanju globalnih standarda učenja. Loši rezultati su obično bili povezani s višim stopama korišćenja mobilnih telefona u slobodno vreme i nedostatkom nastavničkog kadra. U saopštenju se navodi da su zabeleženi neki od najvećih padova u performansama od 2000. godine, kada je OECD otpočeo uobičajeno trogodišnje testiranje petnaestogodišnjaka u čitanju, matematici i naučnim veštinama. Naime, više od polovine od osamdeset jedne ispitane zemlje zabeležilo je pad. Nemačka, Island, Holandija, Norveška i Poljska zabeležili su posebno oštar pad u rezultatima iz matematike. U proseku, jedan od četiri petnaestogodišnjaka se pokazao kao loš u matematici, čitanju i nauci. Jednostavno nisu bili u stanju da koriste osnovne algoritme i protumače bazični tekst.

Kada je reč o našem regionu, rezultati PISA testa pokazali su da su srednjoškolci iz Severne Makedonije na 61. mestu po rezultatima iz matematike, a na 71. po jezičkoj pismenosti, od ukupno osamdeset jedne zemlje. Makedonski tinejdžeri su iz prirodnih nauka osvojili svega 380 bodova (68. mesto u Evropi). Sa ostvarenih 359 bodova u merenju jezičke pismenosti, odnosno razumevanju pročitanog, nalaze se na 71. mestu. I u Sloveniji je primetan pad matematičke i naučne pismenosti i u čitanju u odnosu na prethodno testiranje iz 2018. godine. Slovenački učenici su iz ocene matematičke pismenosti imali 485 bodova, dok su iz čitalačke pismenosti imali 469. Najmanji je pad znanja u naučnoj pismenosti, gde je zabeleženo 500 bodova, što je za sedam bodova manje nego 2018. Đaci iz Crne Gore su u čitanju ostvarili 405 bodova, a u matematici 406. U oblasti nauke oni su ostvarili 403 boda.

PISA je program međunarodne evaluacije obrazovnih postignuća koji realizuje OECD s partnerima. Program sistematski prati nivo funkcionalne pismenosti koji dostižu petnaestogodišnji učenici u oblasti matematike, prirodnih nauka i razumevanja pročitanog. Osnovni cilj je da se ispita u kojoj su meri mladi osposobljeni da razumeju i koriste date informacije prilikom rešavanja relevantnih problema iz svakodnevnog života. PISA se sprovodi od 2000. godine u trogodišnjim ciklusima. Srbija je prvi put učestvovala u PISA istraživanju 2003. godine i do sada je to činila pet puta.

Z. Stanižan