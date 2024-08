VODIO DECU U AKVA PARK Komšije o jezivoj nesreći kod Lazarevca: Ulicom odjekivao očev lelek, jecaji, plač

Milica i Mihailo bili su anđeli. Predivna deca. Odlični đaci, kulturni, vaspitani, druželjubivi. Okruženi su bili ljubavlju roditelja, svih nas koji smo ih znali. Otac ih je tog kobnog dana poveo u Ub, na kupanje, želeo je da im ispuni želju, da odu tamo u akva-park. I na tom putnom prelazu završio se njihov mladi život, koji je tek započeo.

Ovo kroz jecaje, kaže Radisav Kokorović iz Lukavice kod Lazarevca, koji je krstio Milicu (14) i Mihaila (12) D. Njegova porodica od davnina kumuje toj porodici, očekivao je, veli, da se za koju godinu veseli na proslavi punoletstva Mihaila i Milice, umesto toga organizuje se njihov poslednji ispraćaj na lukavičko groblje. Sahrana sestre i brata, saznajemo, biće danas.

– Oni su uzorna porodica, otac je zaposlen na privremenim poslovima u Rudarskom basenu “Kolubara”, sve su činili da decu izvedu na pravi put – kaže kuma Nada Kokorović. – Našu i njihovu kuću dele samo dva dvorišta, deca su se na letnjem raspustu svakog dana igrala na ulici, sa drugarima. Bili su srećni, bezbrižni. Kad se raščulo za tragediju, za kratko vreme bilo je stotinu automobila parkiranih kod kuće porodice. Rodbina, prijatelji, komšije, svi su došli da izjave saučešće.

Komšije kažu da je izuzetno potresno bilo kada je u ponedeljak uveče kući stigao otac poginulih mališana, koji je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći pretrpeo lakše povrede. Ulicom je odjekivao njegov lelek, jecaji, plač, iz sveg glasa vikao je: “Bože, što mi uze decu! Što ne odvede mene u smrt, što njih nisi poštedeo!”

Mlađa sestra teško bolesna – Milica i Mihailo bili su odlični učenici Osnovne škole “Knez Lazar” u Lazarevcu – kaže Nada Kokorović. – Imaju i mlađu sestru Mariju, koja je pošla u prvi razred, ali koja ima ozbiljne zdravstvene probleme. Marija se nalazi u Italiji, u bolnici, gde joj je presađena jetra. Sa njom je u bolnici u Italiji njihova majka. Ko zna kako će njih dve podneti ovu strašnu tragediju.

Na putnom prelazu, na pruzi Beograd–Bar, u selu Petka, kod Lazarevca, u ponedeljak oko 12.40 časova, putnički voz na relaciji Prijepolje–Beograd naleteo je na “audi” beogradskih registracija. U sudaru su na mestu poginuli sestra i brat i vozač automobila Milan Lazarević (69) iz Brajkovca kod Lazarevca. Na snimku sigurnosne kamere Infrastrukture železnice na putnom prelazu vidi se da je svetlosna signalizacija radila, da se “audi” nije zaustavio prilikom prelaska pruge.

Ispostavilo se da je vozač “audija” radio kao divlji taksista. Više puta do sada, saznajemo, angažovao ga je otac mališana radi vožnje. U Lazarevcu, navodno, postoji izvestan broj divljih taksista, koji već godinama rade. Uz to, taksi delatnost u ovoj prigradskoj opštini nije na najbolji način rešena, jer je to u nadležnosti grada Beograda…

– Na snimku se vidi da je “audi” moje kumiće odveo pravo u smrt, jer je utisak da vozač uopšte nije obraćao pažnju da li nailazi voz – kaže Radisav Kokorović. – Šta su anđeli Milica i Mihailo skrivili da ih Bog uzme? Ovo što se desilo večita je tuga za nas koji smo ih znali i voleli…

(Pančevac/Novosti)

