MI PITAMO ZA VAS: Tonaža vozila za snabdevanje

U zonama sa ograničenim kretanjem vozilima pristup teretnim kombijima i kamionima zabranjen od 11 do 6 popodne

„Do koje tonaže može da bude vozilo za snabdevanje u Pančevu?”, pita naš sugrađanin Dimitrije J.

Prema Odluci o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva, snabdevanje može da se vrši samo teretnim motornim vozilima, a područja po kojima se kreću, zaustavljaju i parkiraju određuje Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj.

Izvan zone sa ograničenim kretanjem vozila dopušteno je snabdevanje od 9.00 do 14.00 i od 18.00 do 7.30 narednog dana, a nedeljom i državnim praznikom ceo dan. Sva teretna vozila koja vrše snabdevanje u Pančevu moraju imati i godišnje rešenje, koje se vidno dokazuje nalepnicom u gornjem desnom uglu vetrobranskog stakla.

U zonama sa ograničenim kretanjem motornih vozila njihova težina ne sme prelaziti pet tona i ona mogu da se zaustavljaju ili parkiraju radi snabdevanja u periodu od 9.00 do 11.00 i od 18.00 do 7.00 časova narednog dana, a nedeljom i tokom državnog praznika ceo dan. Vozila koja su teža od pet tona u tim područjima mogu da se zaustavljaju samo uz dozvolu Sekretarijata, ali i tada samo do 5.00 sati, ali ne i u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja. Takve posebne dozvole se izdaju samo teretnjacima koji nisu teži od dvanaest tona, osim kada su u pitanju gradilišta.

(Pančevac)

