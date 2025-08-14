Kako je obeležen veliki makedonski praznik u Jabuci

U Jabuci je i ove godine na razne načine sadržajno obeležen veliki nacionalni makedonski praznik Ilinden.

To ne treba da čudi ako se zna da u ovom pančavačkom selu živi najveći broj Makedonaca na nivou cele Srbije.

Stoga su se predstavnici lokalnog Udruženja Makedonaca „Ilinden“ i Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine svojski potrudili da što bolje predstave tradiciju i običaje svog naroda.

Pored ostalog na centralnom platou priredilo revijalnu pripremu tradicionalnog jela gravče na tavče, koje su zainteresovani mogli besplatno da degustiraju.

Prema rečima predsednika udruženja „Ilinden“ Blagoja Sokolovskog, tom prilikom podeljeno je oko sto obroka pomenutog specijaliteta od pasulja, kao i drugih južnjačkih jela koje su izložili gosti iz cele Srbije, to jest Leskovca, Niša, Pirota…

– Inače, proslava Ilindena započela je liturgijom na mekedonskom jeziku u Crkvi Svetog Ilije, a nastavljena polaganjem venaca ispred biste Goce Delčeva kod škole, gde je priređena i svečana sednica Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine. Po podne su organizovani revijalni mečevi u basketu i malom fudbalu između ekipa Mesne zajednice i Nacionalnog saveta, koji su bili odeveni u žutim i crvenim dresovima. Sve je završeno koncertom na rukometnom terenu, na kom su nastupali veterani folkloraši iz društva „Vasil Hadžimanov”, kao i gosti iz Kačareva, Crepaje i Beograda, zatim penzionerski prvaci Severne Makedonije iz Krive Palanke i izuzetno atraktivna grupa iz Vevčana s tapanima i zurlama – naveo je Sokolovski.

(Pančevac/J. Filipović)

