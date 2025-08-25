U toku veštačenja nakon rekonstrukcije nestanka Danke Ilić: Iz Tužilaštva otkrili šta je sledeći korak

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru u toku su veštačenja u sklopu dopune istrage protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, osumnjičenih 26. marta prošle godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Nakon sačinjavanja zapisnika o rekonstrukciji i izveštaja o forenzičkoj dokumentaciji, donete su naredbe o veštačenjima koja su u toku, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.

Iz tužilaštva dodaju da će nakon obavljenih veštačenja od strane veštaka koji su prisustvovali rekonstrukciji, odlučiti o daljem preduzimanju dokaznih radnji i donošenja meritorne javnotužilačke odluke.

Rekonstrukcija nestanka devojčice je obavljena 16. juna, i njoj su prisustvovali forenzičari, pripadnici MUP-a, majka devojčice, koja je na dan nestanka bila sa njom, i osumnjičeni.

U okviru dopune istrage, koju je naložio Apelacioni sud u Nišu, je pored rekonstrukcije ispitana i I.I. majka devojčice.

Dopunu istrage ranije je naložio Apelacioni sud u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Optužnicom, koja je bila predata sudu ali i vraćena na dopunu istrage, Srđan Janković i Dejan Dragijević terete za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, optužen za krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Preti im doživotna kazna zatvora

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP „Vodovod“, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila prošle godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

(Pančevac)

