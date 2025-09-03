Si Đinping: Istorija opominje, budućnost pripada miru

PEKING – Na centralnom pekinškom trgu Tjenanmen danas je održana velika vojna parada povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu, kojom je Kina obeležila 80. godišnjicu trijumfa nad fašizmom. Svečanost je otvorio predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, naglašavajući da je „uzdizanje Kine i podmlađivanje nacije nepovratno i zaustaviti se ne može“.

U govoru pred domaćim i stranim delegacijama, Si je istakao da Kina ostaje privržena miru i stabilnosti, ali da mora imati vojsku prve klase, „vojsku koja će štititi kineski narod i doprinositi očuvanju svetskog poretka“.

– Kineska nacija je velika nacija. U najtežim istorijskim okolnostima umela je da se bori i uzdigne, ne samo za sebe već i za čovečanstvo. Danas se svet suočava sa izborom – rat ili mir, dijalog ili agresija. Mi biramo put mira, ali istovremeno gradimo snagu koja će sprečiti ponavljanje tragedija prošlosti – poručio je Si.

Prabowo Subianto, Putin, Xi Jinping, and Kim Jong Un appear in the front row of China’s military parade in Beijing. pic.twitter.com/SHCgCoxBwY — Indonesian Pop Base (@IndoPopBase) September 3, 2025

On je podsetio da je „istorija prošlost koja upozorava i osvetljava budućnost“, naglasivši da je neophodno ukloniti korene rata kako bi se sprečilo njegovo ponovno izbijanje.

– Pod vođstvom Komunističke partije Kine, moramo da se držimo marksizma, učenja Mao Ce Dunga i nove ere socijalizma s kineskim karakteristikama. Samo tako možemo izgraditi kineski put protiv agresije i obezbediti dobrobit naroda i države – rekao je kineski predsednik.

Paradi su prisustvovali lideri 26 država, među kojima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je svečanost pratio iz prvog reda zajedno sa suprugom. Prisustvo brojnih državnika pokazuje značaj koji ovaj događaj ima ne samo za Kinu već i za globalnu političku scenu.

Gedenkveranstaltung in Beijing: Xi Jinping begrüßt ausländische Delegationsleiterhttps://t.co/YPwZOcdGv1 pic.twitter.com/U6NltcxpU4 — CRI German (@CRIGerman1) September 3, 2025

Si je zaključio da je „veliko podmlađivanje kineske nacije istorijska misija“ i da će „plemeniti cilj mira i razvoja čovečanstva na kraju sigurno trijumfovati“.

(Pančevac/Politika)

