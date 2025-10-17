Tri osobe poginule, oko 80 povređenih: Prevrnuo se autobus pun radnika kod Sremske Mitrovice!

Prema poslednjim informacijama, broj žrtava saobraćajne nesreće koja se danas dogodila na putu između Sremske Mitrovice i Jarka, porastao je na tri, saznaje Tanjug. Do nesreće je došlo kada se autobus koji je prevozio radnike firme „Healthcare“, na putu Sremska Mitrovica – Jarak danas oko 14.45 časova prevrnuo.

Povređeni su prevezeni u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Prema prvim informacijama, šest sanitetskih ekipa Doma zdravlja i Opšte bolnice izašlo je na teren nakon teške saobraćajne nezgode kod stare fabrike Šećerane na ulasku u Sremsku Mitrovicu, rečeno je Tanjugu u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica.

Hospitalizovano je 35 povređenih osoba, od kojih je jedna u operacionoj sali, dok je jedna osoba transportovana na Neurohirurgiju KCV, a ostali su još na dijagnostici.

Kako je navedeno, autobus prevoznika Sirmium bus je, iz za sada nepoznatih razloga, sleteo sa puta i prevrnuo se na krov.

Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici.

U toku je zbrinjavanje povređenih i vrši se uviđaj ove saobraćajne nesreće.

MUP: Uhapšen vozač autobusa Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su D. K. (1955) vozača autobusa prevoznika „Sirmium bus“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je upravljajući autobusom na deonici Jarak – Sremska Mitrovica izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su život izgubile tri osobe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodne dve godine tri puta izvršilo nadzor nad radom prevoznika „Sirmium bus“ i utvrdilo preko 60 neispravnosti koje su procesuirane izdavanjem prekršajnih naloga odnosno podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a naročito na prevoznike radnika i organizatore grupnog prevoza, da strogo poštuju sve propise iz oblasti bezbednosti saobraćaja, uključujući tehničku ispravnost vozila, pridržavanje ograničenja brzine i poštovanje vremena odmora profesionalnih vozača.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će u saradnji sa nadležnim institucijama sprovesti sveobuhvatnu istragu ovog događaja i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nezgode.