23. tamburaški festival u Starčevu održan u boemskoj atmosferi

Međunarodni festival malih tamburaških sastava „Starčevačka tamburica” održan je dvadeset treći put u nedelju, 26. oktobra, u Velikoj sali Doma kulture u Starčevu.

Ovogodišnja prestižna manifestacija ostaće upamćena ne samo po poslovično dobroj boemskoj atmosferi i kvalitenoj starogradskoj muzici već i po tome što su orkestri pristigli iz čak sedam zemalja iz okruženja.

Tako su, pored sastava iz Srbije, odnosno iz Starčeva i Novog Sada, nastupili i tamburaši iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, kao i Češke, koja je prvi put zastupljena na festivalu.

Upravo je sastav iz te srednjovropske zemlje, nakon kratkog obraćanja gradskog većnika za kulturu Darka Ješića, otvorio ovogodišnju „Starčevačku tamburicu”, koja je, kao i svih prethodnih godina, odisala patinom ležerne boemske atmosfere.

Nakon podužeg većanja, predsednik žirija Zoran Bugarski Brica proglasio je najbolje, ali je pre toga pohvalio organizatore i pojedinačno naveo imena nekadašnjeg direktora Doma kulture i osnivača festivala Vidomira Jelesijevića, kao i aktuelnog rukovodioca te starčevačke ustanove Marka Ivoševića i njegovu vrednu

saradnicu Sandru Kovačević.

Svi oni su nagrađeni gromkim aplauzima prepune sale.

Naposletku je, prema odluci stručne komisije, koju su takođe činili prekaljeni muzički pedagozi Petar Pavlov i Danilo Ninković, pobedila Tamburaška škola „Marković” iz hrvatskog mesta Mece, drugi su bili „Temišvarski tamburaši” iz istoimenog rumunskog grada, koji su dobili i nagradu publike, a treće mesto zauzeo je TO KUD „Ivan Lončarić” iz mesta Trniče u Sloveniji.

Pored toga, za najboljeg instrumentalistu je proglašen hrvatski muzičar Igor Marković, dok su pohvale stručnog žirija poneli kontrabasista Igor Fenjac iz Rumunije, zatim primaši Vahid Gec iz Pljevalja i Novosađanka Marina Prešova, kao i Starčevac Željko Radočaj i Banjalučanka Nina Babić za vokalno izvođenje.

Festival je zatvorio pomenuti Brački tamburaški orkestar iz češke Studenke i to

u maestralnom stilu, originalnom izvedbom svetskog ultimativnog hita „Bela, ćao”.

Igor Marković, vlasnik i osnivač pobedničke tamburaške škole iz naseljenog mesta u Baranji, koja se nalazi u sastavu opštine Darda u Osječko-baranjskoj županiji, nije krio ushićenje festivalom i osvojenim nagradama.

– Jedan prekrasan doživljaj, mnogo kvalitetnih orkestara, organizacija na nivou i, sve u svemu, stvarno prelepo. Što se nagrada tiče, lagao bih kad bih rekao da se nisam potajno nadao. Inače, nije prvi put da ovako prolazimo na ovim prostorima, jer smo prošlog meseca na „Tamburica festu” u Novom Sadu osvojili tri glavne nagrade – kaže Marković.

Iz redova drugoplasiranih Temišvaraca i nosilaca nagrade publike je i Kalina Marija Vukovan, koja je u Starčevu takođe prvi put i ističe da joj je bilo veoma lepo i zabavno, uz obećanje da će doći kad god organizatori pozovu.

Andrejko Polinjak iz trećeplasiranog TO KUD „Ivan Lončarić” iz mesta Trniče u Sloveniji rekao da je njemu i kolegama ovaj festival i sam kraj veoma drag, jer su već bili u Starčevu pre 14 godina.

– Stoga imamo veliki respekt prema svemu ovde, naročito što dolazimo iz zemlje koja nema veliku tradiciju tamburaške muzike, ali mi to volimo i rado sviramo – ističe Polinjak.

