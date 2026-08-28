General Ratko Mladić počivaće na Topčiderskom groblju pored ćerke Ane.

Srpsku javnost potresla je vest o smrti generala Mladića koji je preminuo u 85. godini u Haškom tribunalu. General je bio u jako lošem stanju već mesecima, a Međunarodni krivični sud odbio je da ga pusti na lečenje u Srbiji. O tome je na Informer televiziji govorio i njegov sin Darko.

Poslednja želja srpskog generala bila je da počiva pored ćerke Ane koja je tragično izgubila život 1994. godine. Prema zvaničnoj verziji, ona je izvršila samoubistvo, ali Mladić u to nikada nije poverovao, već je bio ubeđen da je ubijena. O tome je govorio i Vojislav Šešelj.

Kako saznajemo, država Srbija već je pokrenula proceduru iz Predsedništva i nadležnih ministarstava da Ratko Mladić bude sahranjen tamo gde je i želeo.

Naša ekipa posetila je grob njegove ćerke Ane gde će za nekoliko dana počivati i srpski general.

(Pančevac)

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