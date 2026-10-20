„Starčevačka tamburica“ ponovo spojila ljude i suptilne vibracije

Kvalitetni nastupi, verna edukovana publika i ambijent koji neguje boemski duh Panonije, još jednom su potvrdili da manifestacija „Starčevačka tamburica“ nije samo takmičenje muzičara, već i mesto susreta, druženja i očuvanja bogate tamburaške tradicije.

I sama konkurencija na 24. Međunarodnom festivalu malih tamburaških sastava bila je vanserijska, kako i dolikuje, uz učešće kvalitetnih muzičara iz šest zemalja, što dovoljno govori o nivou takmaca.

Naposletku, i prema oceni stručnog žirija i na osnovu glasanja publike sasvim zasluženo trijumfovao je Omladinski tamburaški orkestar „Marko Nešić” iz Novog Sada.

Odlukom žirija drugo i treće mesto zauzeli su sastavi iz mađarskog Mohača i hrvatskog Osijeka.

Nagradu za autorsko stvaralaštvo poneo je sastav „Limski biseri“ iz Crne Gore.

Za najboljeg instrumentalistu proglašen je Gergelj Pongadi iz Mohača, za interpretaciju Roko Grebenar, dok su za pohvale za instrumentalno izvođenje poneli Natalija Petrič i Luka Mulenga, a za vokalne soliste Slavko Našigaćin i Nino Veličkovski.

Iako je pomeranje termina uticalo na odziv pojedinih učesnika, pa su zbog promene datuma izostala tri orkestra, organizatori su uspeli da sačuvaju nivo kvaliteta koji je festival dostigao prethodnih godina.

Prema oceni direktora starčevačkog Doma kulture, Marka Ivoševića, kontinuitet i unapređenje uslova za nastupe ostaju među najvažnijim rezultatima ovogodišnjeg izdanja.

– Prošle godine smo podigli nivo ambijenta i kvalitet orkestara, a ove godine smo to uspeli da zadržimo, bez obzira na odlaganje. To smatram uspehom. Uz to, imali smo i određena tehnička poboljšanja: prvi put smo koristili sopstveno osvetljenje, ozvučenje je bilo drugačije kategorije, a dodali smo inekoliko ambijentalnih detalja koji su doprineli celokupnom utisku – kaže Ivošević.

(Opširnije u narednom štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

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