Železničar pobedio IMT u Loznici i preuzeo treće mesto

Fudbaleri Železničara iz Pančeva ostvarili su izuzetno važnu pobedu u direktnom duelu za treće mesto na tabeli Superlige Srbije, savladavši ekipu IMT-a u Loznici rezultatom 1:0.

Ovim trijumfom Pančevci su pokazali da po kvalitetu s pravom drže poziciju odmah iza Crvene zvezde i Vojvodine, a sada imaju dva boda više i utakmicu manje od današnjeg rivala.

Gol odluke postignut je već u 5. minutu meča kada je Ankeje zatresao mrežu „traktorista” posle lepe asistencije Jevremovića. Napadač kojeg je Železničar platio 500.000 evra Đenovi potvrdio je sjajnu formu jer mu je ovo bio treći uzastopni meč na kojem je postigao pogodak.

Utakmica je donela dosta uzbuđenja na obe strane, a Pančevci su mogli i do ubedljivijeg vođstva da Plavšić u finišu prvog poluvremena nije pogodio stativu. Sa druge strane, IMT je najbliži izjednačenju bio u 79. minutu preko Cojića, ali je golman Popović odličnom reakcijom sačuvao prednost Železničara. Medinski izveštaj beleži i peh za IMT jer je napadač Keita povredio preponu u 20. minutu, dok je štoper Železničara Milikić izdržao ceo meč na terenu iako je nakon neopreznog starta saigrača Saba zadobio rasekotinu na licu.

IMT – Železničar 0:1 (0:1) Strelci: 0:1 – Ankeje u 5. Stadion: Lagator u Loznici. Gledalaca: 200. Sudija: Milan Ilić (Ćuprija). IMT: Čančarević – Kasas, Sisako, Šapić (od 84. Delmas), Martos – Radivojević (od 77. Cojić), Novičić – Radočaj (od 46. Kamano), Tijendrebeogo (od 77. Fabijen), Glišić – Keita (od 20. Agahova). ŽELEZNIČAR: Popović – Tegeltija, Milikić, Vidojević, Đuričić – Sabo (od 86. Obradović) – Kuljanin (od 58. Jovanović), Jevremović, Šekularac (od 58. Tošić), Plavšić (od 86. Pantović) – Ankeje (od 58. Karikari).

(Pančevac/FK Železničar)